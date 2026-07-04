Englischen Medien zufolge sollen acht tunesische Nationalspieler bei Dopingkontrollen während der WM positiv auf Clenbuterol getestet worden sein. Offizielle Bestätigungen gibt es bislang nicht, Konsequenzen drohen den Spielern demnach jedoch offenbar nicht.

Welche tunesischen Nationalspieler betroffen sind, ist noch unklar. IMAGO/Serena S.Y. Hsu

Acht Spieler des WM-Teilnehmers Tunesien sind bei Dopingkontrollen während der Endrunde in Nordamerika offenbar positiv auf Clenbuterol getestet worden. Das berichten englische Medien.

Weder der Fußball-Weltverband FIFA noch der tunesische Verband haben die Meldung bisher kommentiert.

Angeblich drohen keine Konsequenzen, da davon ausgegangen wird, dass die Spieler das Dopingmittel über kontaminiertes Fleisch in ihrem Teamquartier in Mexiko aufgenommen haben. Tunesien war nach drei Niederlagen in der Vorrunde ausgeschieden. (sid/ggg)