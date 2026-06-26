Anthony Elanga erlebt nach dem WM-Gruppenspiel gegen Japan einen emotionalen Irrtum: Erst glaubt der schwedische Torschütze an das Aus – tatsächlich geht es für sein Team als Gruppendritter weiter ins Sechzehntelfinale.

Der schwedische Nationalspieler Anthony Elanga hat im letzten WM-Gruppenspiel der Skandinavier gegen Japan eine kurze Achterbahn der Gefühle durchlebt. Der Torschütze zum 1:1-Ausgleich dachte nach dem Abpfiff zunächst fälschlicherweise, das Unentschieden würde seinem Team nicht zum Weiterkommen reichen.

Nach dem Ende der Partie zeigte sich der 24-Jährige daher bitter über das scheinbare Ausscheiden enttäuscht - obwohl sich Schweden durch das Ergebnis als Gruppendritter für das Sechzehntelfinale qualifizierte.

Anthony Elanga traf für Schweden

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Lange hielt die Enttäuschung des Offensivspielers von Newcastle United aber nicht an. Die Teamkollegen machten dem Flügelspieler schnell klar, dass sie weiterhin im Turnier sind. Seine schwedischen Mitspieler berichteten nach Abpfiff, dass man vor dem Spiel über mögliche Szenarien gesprochen habe - Elanga in der Besprechung aber wohl nicht zugehört habe.

Trainer reagiert mit Humor

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Das erklärt einiges. Aber wir hätten es nicht deutlicher für ihn sagen können. Graham Potter

„Ach du meine Güte“, sagte Trainer Graham Potter danach zum kurzen Fauxpas seines Profis und musste auf der Pressekonferenz lachen. „Das erklärt einiges. Aber wir hätten es nicht deutlicher für ihn sagen können.“





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Schweden weiter im Turnier

Als Gruppendritter mit vier Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis geht es für die Skandinavier also bei der WM weiter. Der Gegner im Sechzehntelfinale steht aber bisher nicht fest. (sid/ggg)