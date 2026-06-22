Wer hat das schönste Trikot bei dieser WM? Die Hamburger Designerin Ella Deck hat sich alle 96 Jerseys angeschaut und ihre Top 5 und Flop 5 gekürt.

Wer die Wahl hat, hat die Qual: Modedesignerin Ella Deck bei der Bewertung der WM-Trikots 2026. Alle 96 Jerseys hat sie sich angeschaut. ValeriaWitters

Bei ihr kaufen die Reichen und Schönen: Die Hamburger Couture-Designerin Ella Deck schneidert für Stars wie Rhea Harder oder Dana Schweiger und für Präsidentengattinnen wie Bettina Wulff. Für die MOPO hat die Expertin die Trikots der WM 2026 unter die Lupe genommen. Ihr Urteil: „Viel zu viele Pastelltöne! Das hat im Fußball nichts zu suchen. Hier geht es um Kampf. Ums Siegenwollen. Dafür braucht es kräftige Farben.“ Welche Trikots aber sind ihre Favoriten – und welche sind komplett daneben? Hier stellt sie ihre Top 5 und Flop 5 dieser WM vor.

Top-Platz 5: USA

Nike

„Das Auswärtstrikot der USA ist mit seinem tiefen Dunkelblau stark und sehr männlich. Die Sterne sind dezent gesetzt und stellen eine subtile Verbindung zur US-Flagge her. Die Farbkombination der beiden Blautöne ist gut gelöst und gefällt mir.“

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Top-Platz 4: Kanada

Nike

„Das kanadische Auswärtstrikot steht für einen modernen Zeitgeist und eignet sich deshalb durchaus auch als Alltagsdress. Die schwarze Grundfarbe wird von einem lebendigen, weißen Grafikmuster überzogen, das an Eiskristalle erinnert. Das passt gut zu Kanada. Das Nike-Logo fügt sich perfekt in dieses interessante Szenario ein.“

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Top-Platz 3: Deutschland

Adidas

„An dem Deutschland-Trikot gefällt mir dieses Jahr besonders gut, dass sich die Designer mal etwas Neues einfallen lassen haben. Die Streifen sind raffiniert gesetzt, so dass sie im Zentrum auf Karos zulaufen. Der Kragen ist fein abgesetzt. Das Emblem mit den vier Sternen ist bescheiden seitlich gesetzt und verschwindet in den Streifen. Hier wird Understatement vermittelt. Diese Schlichtheit passt zu uns Deutschen.“

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Top-Platz 2: Saudi-Arabien

Adidas

„Vom Farbton her ist für mich das saudi-arabische Trikot der Favorit. Dieses tiefe Tannengrün strahlt Eleganz aus und setzt gleichzeitig ein Statement für Kraft und Dominanz. Die blauen Akzente sind vorsichtig als dezente Kacheln gesetzt, um Verwirrung zu vermeiden und doch ein wenig Lebendigkeit ins Gesamtbild einzufügen.“

Top-Platz 1: Japan

Adidas

„Das Japan-Trikot ist meine Nummer eins. Da ist einmal die Farbkombination Rot und Blau, die voll im Fashiontrend liegt. Auch bei meinen eigenen Kollektionen. Und dann diese geradezu galaktische Streifenführung, die im Zentrum im Emblem zusammenführt, als flöge eine Motte zum Licht. Diese Konzentration in der Mitte hat so kein anderes Trikot. Es drückt Stolz aus. Auch durch die Nuancierung der Streifen. Das Design ist genial durchdacht und sehr edel.“

Flop-Platz 5: USA

Nike

„Furchtbar, dieses Heimtrikot der USA! Die geschwungenen Linien sind der schlimmste Fehler, den man machen kann. Denn das sorgt auf dem Fernsehbildschirm für Flimmern. Das hätten die Designer berücksichtigen müssen. Eine unvorteilhafte Gestaltung, auch wenn das Muster okay ist.“

Flop-Platz 4: Curaçao

Adidas

„Butteryellow ist aktuell eine Trendfarbe. Aber doch nicht für ein Fußballtrikot! Es ist die Farbe von Brautjungfern bei einer Hochzeit. Eine Kinderfarbe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein gestandener Mann, der etwas erreichen will, sich mit dieser Farbe wohlfühlt.“

Flop-Platz 3: Belgien

Adidas

„Noch so eine komische Farbe! Hellblau und Rosa – wie bei Babykleidung. Und dann noch dieses Durcheinander aus Streifen, Kugeln und Farbverläufen. Und als Gipfel das harte Schwarz am Kragen. Mehr Hässlichkeit geht fast nicht.“

Flop-Platz 2: Schottland

Adidas

„Das schottische Auswärtstrikot erinnert im Design an die 70er-Jahre. Das ist grundsätzlich nicht schlecht, auch mit der blauen Absetzung. Aber der Hauptfarbton erinnert eher an Lachs als an Orange. Es ist nicht Fisch, nicht Fleisch und wirkt irgendwie unentschieden.“

Flop-Platz 1: Haiti

Saeta

„Das Trikot der haitianischen Nationalmannschaft ist definitiv das langweiligste der WM. Die Blautöne beißen sich, das Muster ist nichtssagend. Man sieht, dass es ein Schnellschuss ist, nachdem die FIFA das erste Trikot wegen einer abgebildeten Kriegsszene verboten hatte.“