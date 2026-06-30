800 Prozent Steigerung! Das haben die Deutschen nach dem WM-Aus bei Google eingegeben 

Schiedsrichter, Torwart und Urlaub in Paraguay – die seltsamen Suchanfragen der deutschen Internet-Nutzer nach dem WM-Aus.

Frust, Neugier - und ein neues Reiseziel: Das überraschende Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM gegen Paraguay hat sich auch in den Suchanfragen im Internet bemerkbar gemacht.

Im Zusammenhang mit dem aberkannten Tor von Jonathan Tah zum vermeintlichen 2:1 gehörten laut Daten-Analysten von Google „Wo kann man Beschwerde gegen FIFA-Schiedsrichter einreichen?” und „Kann man eine Schiedsrichterentscheidung rückgängig machen?“ zu den größten Ausreißern bei der Suchmaschine.

Andere wollten mehr über die imposante Erscheinung von Paraguays Schlussmann Orlando Gill erfahren. Sie suchten etwa nach „Wie groß ist der Torwart von Paraguay?“. Gill misst 1,99 Meter und war einer der auffälligsten Spieler.

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Eine Suchanfrage legt um 800 Prozent zu

Manche Nutzer dachten offenbar schon einen Schritt weiter: Die Suchanfrage „Paraguay Urlaub“ legte innerhalb von zwölf Stunden um 800 Prozent zu. Ausgerechnet das Land, das Deutschland aus dem Turnier warf, wurde bei den Deutschen also plötzlich zum Reiseziel. (dpa)