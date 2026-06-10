48 Länder, 48 Geschichten, 48-mal Fußballfieber in Hamburg: Zur WM stellen Menschen aus unserer Stadt ihre Nationalteams vor – leidenschaftlich und mit klarer Meinung. Wer ist der Star? Was kann die Mannschaft? Wie weit geht die Reise? Studierende der Macromedia Hochschule haben die Fans für die MOPO getroffen. Herausgekommen ist eine Serie voller Heimatgefühl, Hoffnung, Zweifel und großer Fußballträume. In Teil vier geht es um die vier Teams der Gruppe D: USA, Türkei, Australien und Paraguay.

USA: „Pochettinos Erfahrung kann helfen“

Witters

Ich bin: Taylor Eggers, 26 Jahre alt, aus Richmond, Virginia. Ich bin professioneller American-Football-Spieler und spiele als Quarterback. Seit dieser Saison bin ich für die Hamburg Pioneers in der GFL2, der zweiten deutschen American-Football-Liga, aktiv.

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Unsere Mannschaft: Fußball hat in den USA in den vergangenen Jahren enorm an Aufmerksamkeit gewonnen. Dadurch sind auch die MLS und die Nationalmannschaft stärker geworden. Früher war Soccer eher eine Randsportart, inzwischen schauen immer mehr Menschen hin. Das merkt man auch an der Qualität der Spieler.

Unser Star: Der bekannteste und wichtigste Spieler ist für mich Christian Pulisic. Auch in Deutschland kennt man ihn gut, schließlich hat er lange für Borussia Dortmund gespielt. Er ist unser Kapitän, unser Gesicht und einer, der in großen Spielen Verantwortung übernimmt.

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Unser Trainer: Nach der enttäuschenden Copa América wurde Gregg Berhalter durch Mauricio Pochettino ersetzt. Pochettino hat große Vereine in Europa trainiert und sich dort als starker Coach bewiesen. Diese Erfahrung kann der Mannschaft helfen, den nächsten Schritt zu machen.

Meine Prognose: Ich glaube, dass wir auf jeden Fall die K.o.-Runde erreichen. Natürlich würde ich gern sagen: Wir gewinnen das Ding! Aber zu den absoluten Favoriten gehören wir wohl noch nicht. Viertelfinale oder vielleicht sogar Halbfinale – das wäre ein riesiger Erfolg.

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Aufgezeichnet von Hanna Füller

Türkei: „Endlich stimmt die Chemie im Team“

Witters

Ich bin: Enes-Yuşa Sarioglu, 21 Jahre alt, aufgewachsen in Finkenwerder. Fußball spielt in meinem Leben schon immer eine große Rolle – als HSV-Fan und durch meine enge Verbindung zur Türkei, der Heimat meiner Eltern. Mein Lieblingsverein Fenerbahçe begleitet mich seit meiner Kindheit. Die Spiele der türkischen Nationalmannschaft schaue ich mit Familie und Freunden – immer mit voller Leidenschaft.

Unsere Mannschaft: Die Türkei ist aktuell richtig gut drauf. Wir haben viele junge, dynamische Spieler und vor allem stimmt endlich die Chemie im Team. Das war in den vergangenen Jahren oft das Problem, obwohl die Qualität immer da war. Jetzt harmoniert die Mannschaft. Vorne fehlt vielleicht noch ein klassischer Knipser, manchmal müssen Außenspieler wie Kerem Aktürkoglu zentral aushelfen. Trotzdem steckt extrem viel Potenzial im Team.

Unser Star: Für mich ist Arda Güler von Real Madrid der größte Star. Er hat eine unglaubliche Übersicht und Kreativität. Dazu kommen Spieler wie Kenan Yıldız von Juventus oder Can Uzun aus Frankfurt. Besonders spannend finde ich Yusuf Akçiçek von Al Hilal. Und als HSV-Fan freut mich natürlich, dass unser Kapitän Hakan Calhanoglu früher beim HSV gespielt hat.

Unser Trainer: Vincenzo Montella kann ich nur loben. Er führte die Türkei bei der EM ins Viertelfinale und hat die WM-Qualifikation geschafft. Früher wechselte er manchmal zu spät, inzwischen macht er das besser. Team und Fans stehen hinter ihm.

Meine Prognose: Ich glaube, die Türkei wird Gruppensieger. Danach traue ich ihr mindestens das Viertelfinale zu – vielleicht sogar mehr. Warum nicht wieder so eine Überraschung wie 2002, als wir WM-Dritter wurden?

Aufgezeichnet von Liliana Rajski

Australien: „Irvine ist der große Leader“

Witters

Ich bin: Amelie Mallard, 22 Jahre alt, geboren in Melbourne. Vor einem Jahr habe ich Australien verlassen, um auf Reisen zu gehen. Als ich länger an einem Ort bleiben wollte, kam ich im Januar durch eine Freundin nach Hamburg. Seitdem lebe ich hier und arbeite im „Down Under“, einem australischen Pub in der Grindelallee.

Unsere Mannschaft: Ich glaube, Australien hat das Potenzial, zu den besten zehn Teams des Turniers zu gehören. Dafür muss aber alles zusammenkommen. Die Mannschaft muss ihre Qualität konstant abrufen, mutig spielen und in den entscheidenden Momenten eiskalt sein.

Unser Star: Aus Hamburger Sicht muss man natürlich Jackson Irvine nennen, den Kapitän des FC St. Pauli. Für Australien ist er ein enorm wichtiger Führungsspieler. Er geht voran, kämpft, organisiert und ist bei den Fans sehr beliebt. Genau solche Typen braucht man bei einer WM.

Unser Trainer: Tony Popovic hat selbst lange für die Nationalmannschaft gespielt und war bei der WM 2006 in Deutschland dabei. Deshalb genießt er großen Respekt. Sein sehr defensiver Spielstil kommt allerdings nicht bei allen Fans gut an. Aber bei Turnieren kann genau das auch funktionieren.

Meine Prognose: Unsere Gruppe ist knifflig, aber ich glaube fest daran, dass wir die Gruppenphase überstehen. Danach ist vieles möglich. Wenn Australien ins Rollen kommt, kann es sogar bis ins Viertelfinale gehen.

Aufgezeichnet von Hanna Füller

Paraguay: „Wir spielen mit Stolz, Herz und Leidenschaft für unser Land“

Witters

Ich bin: Catherin Riquelme, 28 Jahre alt. Vor drei Jahren bin ich als Au-pair aus Paraguay nach Hamburg gekommen und habe mich hier sofort zu Hause gefühlt. Zurzeit mache ich eine Ausbildung zur Pflegefachkraft, weil ich nach meinem Studium in der Heimat noch einmal etwas Neues wagen wollte.

Unsere Mannschaft: Paraguay zählt vielleicht nicht zu den Favoriten, aber unsere Spieler bringen etwas mit, das für uns unbezahlbar ist: unfassbaren Willen. Unsere größte Stärke ist der Zusammenhalt. Diese Mannschaft spielt mit Stolz, Herz und Leidenschaft für unser Land.

Unser Star: Julio Enciso ist erst 22 Jahre alt und spielt in Frankreich bei Racing Straßburg. In der WM-Qualifikation war er mit Toren und Vorlagen extrem wichtig. Er ist schnell, mutig und einer, der auch mal etwas Unerwartetes macht.

Unser Trainer: Gustavo Alfaro ist in Paraguay sehr beliebt. Er schafft es, nicht nur die Spieler, sondern auch die Fans zu motivieren. Er versteht, wie wichtig uns der Nationalstolz ist. Seine Ansprachen gehen oft in den sozialen Netzwerken viral – weil sie direkt ins Herz treffen.

Meine Prognose: Bei unserer letzten WM-Teilnahme 2010 kamen wir bis ins Viertelfinale. Das war für Paraguay etwas ganz Besonderes. Wenn wir das Auftaktspiel gegen die USA gewinnen, ist einiges möglich. Gegen ein Finale Deutschland gegen Paraguay hätte ich persönlich jedenfalls nichts einzuwenden.

Aufgezeichnet von Hanna Füller