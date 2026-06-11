48 Länder, 48 Geschichten, 48-mal Fußballfieber in Hamburg: Zur WM stellen Menschen aus unserer Stadt ihre Nationalteams vor – leidenschaftlich und mit klarer Meinung. Wer ist der Star? Was kann die Mannschaft? Wie weit geht die Reise? Studierende der Macromedia Hochschule haben die Fans für die MOPO getroffen. Herausgekommen ist eine Serie voller Heimatgefühl, Hoffnung, Zweifel und großer Fußballträume. In Teil fünf geht es um die vier Teams der Gruppe E: Deutschland, Ecuador, Curaçao und Elfenbeinküste.

Deutschland: „Ich glaube an das Halbfinale“

Witters

Ich bin: Celine Harger, 28 Jahre alt, und arbeite als Marketing-Managerin in der Gesundheitsbranche. Nebenbei bin ich bei „hanserautisch“, einer der größten HSV-Fan-Communities, für die Content-Creation zuständig. Fußball begleitet mich also ständig – und für mich gilt ganz klar: Nur der HSV.

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Unsere Mannschaft: Deutschland überzeugt dann, wenn es wirklich als Kollektiv auftritt. Durch die Heim-EM 2024 weiß diese Mannschaft, dass das Land hinter ihr stehen kann. Ich hoffe, dass sie diese Euphorie in Selbstvertrauen umwandelt. Die Qualität ist da, die Stimmung auch. Was mir Sorgen macht, ist die Chancenverwertung. Gerade gegen starke Gegner kann es uns zum Verhängnis werden, wenn wir zu viele Möglichkeiten liegen lassen.

Unser Star: Eine klassische „One-Man-Show“ sehe ich bei uns nicht. Aber Florian Wirtz bringt etwas Besonderes mit: Leichtigkeit, Humor, Kampfgeist und dieses gewisse Extra. In wichtigen Momenten hat er Biss. Beim möglichen Neuer-Comeback bin ich zwiegespalten. Dass er eine lebende Legende ist, weiß jeder. Aber am Ende muss die Leistung zählen.

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Unser Trainer: Julian Nagelsmann wirkt auf mich modern, sympathisch und mutig. Er hat frischen Wind in die Mannschaft gebracht. Manchmal würde ich mir aber wünschen, dass er seine Entscheidungen nach außen noch klarer erklärt.

Meine Prognose: Ich bin optimistisch und glaube an das Halbfinale. Vielleicht geht sogar noch mehr. Mit Spanien haben wir jedenfalls noch eine Rechnung offen. Ein Vorrunden-Aus wie früher schließe ich diesmal aus.

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Aufgezeichnet von Tilde Böttcher

Ecuador: „Unser Team ist im Aufbruch“

Paul Bultmann

Ich bin: Frank Lindenberg, 22 Jahre alt. Meine Mutter kommt aus Ecuador, ein Großteil meiner Familie lebt dort. Deshalb habe ich seit meiner Kindheit eine enge Verbindung zu diesem Land. Etwa alle vier Jahre reisen wir nach Ecuador. Den Liga-Fußball verfolge ich wegen der Zeitverschiebung eher selten, dafür die Nationalmannschaft umso intensiver. Gerade die letzten Copa-América-Turniere und die WM in Katar haben gezeigt: Da wächst etwas heran.

Unsere Mannschaft: Ecuador befindet sich für mich im Aufbruch. Viele junge Spieler schaffen inzwischen den Sprung nach Europa. Besonders stark ist unsere Defensive. Mit Spielern wie Piero Hincapié, Willian Pacho oder Joel Ordóñez steht dort eine junge, aber schon sehr stabile Abwehr. Ecuador verteidigt kompakt, arbeitet als Team und ist für große Nationen extrem unangenehm zu bespielen. Diese Mannschaft ist schwer zu knacken.

Unser Star: Der wichtigste Spieler ist für mich Moisés Caicedo. Er organisiert das Spiel, gewinnt Zweikämpfe, übernimmt Verantwortung und gibt dem Team Struktur. Für mich gehört er inzwischen zu den besten Sechsern der Welt. Wenn er seinen Rhythmus findet, wird Ecuador sofort stärker.

Unser Trainer: Sebastián Beccacece setzt bewusst auf junge Spieler und mutigen Fußball. Ecuador will nicht nur reagieren, sondern selbst Spiele gestalten. Das gefällt mir sehr.

Meine Prognose: Ich glaube, dass Ecuador bei dieser WM überraschen kann. Das Achtelfinale ist definitiv möglich. Wenn die Mannschaft ihre defensive Stabilität behält und offensiv mutig bleibt, vielleicht sogar noch mehr.

Aufgezeichnet von Paul Bultmann

Curaçao: „Schon ein Punkt wäre ein Wunder“

Arndt Möller

Ich bin: Marvin Schalitz, 30 Jahre alt, in Hamburg aufgewachsen. Mein leiblicher Opa kommt aus Curaçao, deshalb habe ich eine besondere Verbindung zu dem Land. Ich spiele selbst Fußball beim SV Curslack-Neuengamme, mein Lieblingsverein ist der FC St. Pauli.

Unsere Mannschaft: Die größte Stärke von Curaçao ist der Zusammenhalt. Bei so einer kleinen Nation kennt jeder jeden, das macht etwas mit einer Mannschaft. Alle wissen, worum es geht, alle kämpfen füreinander. Natürlich gibt es auch klare Schwächen: Die Infrastruktur ist nicht mit großen Fußballländern vergleichbar, viele Spieler sind in unterklassigen europäischen Ligen unterwegs. Deshalb wird es bei der WM vor allem darum gehen, kompakt zu stehen, zu verteidigen und vorne auf den einen Moment zu hoffen. Wir werden uns hinten reinstellen – und hoffen, dass irgendwie einer reinrutscht.

Unser Star: Für mich ist die Mannschaft der Star. Einen Spieler, der alle überragt, haben wir nicht. Jürgen Locadia ist vielleicht ein Name, den manche aus Deutschland kennen. Aber Curaçao kommt nicht über einzelne Stars, sondern über die Gruppe.

Unser Trainer: Dick Advocaat war schon in der Qualifikation unser Trainer, musste dann aus persönlichen Gründen zurücktreten. Kurzzeitig übernahm Fred Rutten, inzwischen ist Advocaat wieder zurück. Ich finde das super. Er hat enorme Erfahrung und ich glaube, dass er 110 Prozent aus den Jungs herausholen kann.

Meine Prognose: Wir treffen in der Gruppe auf drei Teams, die eigentlich Welten von uns entfernt sind. Wenn wir einen Punkt holen, wäre das ein Wunder. Gegen Deutschland schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ein Unentschieden wäre mein Traum.

Aufgezeichnet von Arndt Möller

Elfenbeinküste: „Wir können Deutschland schlagen“

Florian Quandt

Ich bin: Aboubakar „Abou“ Weber, 21 Jahre alt, und komme aus Heimfeld. Meine beiden Eltern stammen von der Elfenbeinküste, ich selbst bin in Deutschland geboren. Fußball spielt in meinem Leben eine große Rolle. In meiner Freizeit spiele ich in der ersten Mannschaft beim Harburger TB – allerdings nur aus Spaß, nicht professionell.

Unsere Mannschaft: Die Elfenbeinküste hat aktuell wirklich eine starke Mannschaft. Wir haben viel Qualität, viel Athletik und Spieler, die auch gegen große Nationen den Unterschied machen können. An einem guten Tag traue ich uns sogar zu, in der Gruppe eine Mannschaft wie Deutschland zu schlagen. Dieses Team muss sich nicht verstecken.

Unser Star: Auf dem Schirm haben sollte man auf jeden Fall Spieler wie Yan Diomandé, Franck Kessié oder Nicolas Pépé. Gerade Pépé ist ein sehr gefährlicher Offensivspieler, der mit Tempo und Technik jederzeit etwas kreieren kann. Aber auch Kessié ist enorm wichtig, weil er Erfahrung, Körperlichkeit und Ruhe ins Spiel bringt.

Unser Trainer: Emerse Faé ist in meinen Augen ein sehr guter Trainer. Er unterstützt die Mannschaft stark und tut dem Team richtig gut. Es gab zwar ein paar Differenzen mit Pépé, dabei ging es aber um Dinge abseits des Platzes. Das ist inzwischen geklärt, Pépé ist dabei – und ich glaube, dass Faé uns zum Erfolg führen kann.

Meine Prognose: Ich bin überzeugt: Wir kommen hundertprozentig in die K.o.-Phase. Wenn Deutschland einen schlechten Tag erwischt, können wir sie sogar schlagen. Danach ist einiges möglich. Ich traue der Elfenbeinküste das Viertelfinale zu – vielleicht sogar das Halbfinale.

Aufgezeichnet von Henry Hense