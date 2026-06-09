48 Länder, 48 Geschichten, 48-mal Fußballfieber in Hamburg: Zur WM stellen Menschen aus unserer Stadt ihre Nationalteams vor – leidenschaftlich und mit klarer Meinung. Wer ist der Star? Was kann die Mannschaft? Wie weit geht die Reise? Studierende der Macromedia Hochschule haben die Fans für die MOPO getroffen. Herausgekommen ist eine Serie voller Heimatgefühl, Hoffnung, Zweifel und großer Fußballträume. In Teil zwei geht es um die vier Teams der Gruppe B: Kanada, Schweiz, Bosnien-Herzegowina und Katar.

Kanada: „Unser Coach ist der Anti-Klopp“

Witters

Ich bin: Ross Killough, 62 Jahre alt, Fan der Vancouver Whitecaps und Mitarbeiter beim Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY. Vor 35 Jahren bin ich für die Liebe meines Lebens nach Hamburg gekommen. Kanada ist meine Heimat – aber Hamburg ist längst mein Zuhause.

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Unsere Mannschaft: Kanada gehört im Fußball nicht zu den ganz großen Nationen. Aber wir haben in den vergangenen Jahren gezeigt, dass wir stärkere Teams nicht nur ärgern, sondern auch schlagen können. Der Fußball entwickelt sich bei uns stark. Trotzdem gibt es ein Problem: Unsere Defensive macht mir Sorgen.

Unser Star: Alphonso Davies ist natürlich unser größter Name. Ich befürchte allerdings, dass er beim Turnier nur Zuschauer sein könnte. Diese Lücke wäre kaum zu schließen. Vorne ruht viel Verantwortung auf Jonathan David. Wenn Kanada etwas reißen will, muss er liefern – Tore, Präsenz, Führungsstärke.

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Unser Trainer: Jesse Marsch bringt viel Erfahrung aus Europa mit, unter anderem aus seiner Zeit bei RB Leipzig. Ich glaube, dass er diese junge Mannschaft gut zusammenführen kann. Er ist nicht der lauteste Trainer – im Vergleich zu Jürgen Klopp wirkt er fast ruhig. Aber genau das kann auch eine Stärke sein.

Meine Prognose: Der kanadische Fußball ist mitten in seiner Entwicklung. 2022 haben wir unser erstes WM-Tor geschossen, diesmal sollten wir die Vorrunde überstehen. Die Schweiz wird ein harter Gegner. Mein Traum-Finale? Natürlich Deutschland gegen Kanada.

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Aufgezeichnet von Tilde Böttcher

Schweiz: „Xhaka ist der Kopf der Mannschaft“

Moritz Barg

Ich bin: Grüezi, ich bin Sven Burnand, 38 Jahre alt. Vor zwölf Jahren bin ich aus meiner Heimat nach Hamburg gekommen. Ursprünglich stamme ich aus dem französischsprachigen Teil der Schweiz, aus der Nähe von Genf. Wegen dieser Nähe schlägt mein Fußballherz für Servette Genf und Olympique Marseille.

Unsere Mannschaft: Die Schweiz hat viele gute Spieler, einige davon kennen die deutschen Fans aus der Bundesliga. Besonders stark sehe ich unsere erfahrene Innenverteidigung mit Nico Elvedi und Manuel Akanji. Im Mittelfeld gibt Granit Xhaka den Takt vor. Offensiv fehlen uns vielleicht die ganz großen Stars, aber als Mannschaft sind wir sehr stabil.

Unser Star: Nach den Rücktritten von Spielern wie Xherdan Shaqiri, Yann Sommer oder Fabian Schär ist Xhaka für mich der wichtigste Mann. Er ist Anführer, Taktgeber und Kopf der Mannschaft. Gleichzeitig haben wir spannende Talente wie Dan Ndoye oder Freiburgs Johan Manzambi, die viel Potenzial mitbringen.

Unser Trainer: Murat Yakin wurde vor einigen Jahren überraschend Nationaltrainer. Viele hatten eher mit seinem Bruder Hakan gerechnet. Aber Murat macht seine Sache sehr gut. Er integriert junge Spieler und führte uns bei der letzten EM bis ins Viertelfinale.

Meine Prognose: Ich hoffe, dass wir die Gruppenphase überstehen – und danach nicht sofort auf eine große Nation treffen. Für den ganz großen Wurf sehe ich uns eher nicht. Weltmeister werden für mich Spanien oder Frankreich. Frankreich werde ich besonders genau verfolgen – auch, weil mein Arbeitgeber französisch ist. Da will ich auf die Stimmung im Büro vorbereitet sein.

Aufgezeichnet von Moritz Barg

Bosnien-Herzegowina: „Barbarez hat immer einen Plan B“

privat

Ich bin: Abedin Tutmic, 36 Jahre alt. Seit 2022 arbeite ich als Festmacher im Hamburger Hafen. Die bosnische Nationalmannschaft verfolge ich seit ihrem ersten Spiel gegen Albanien 1995. Wenn ich in meiner Heimat bin, gehe ich gern zu meinem Klub NK Celik Zenica ins Stadion. International schlägt mein Herz für die AS Rom.

Unsere Mannschaft: Wir haben eine gute Mischung aus alter und neuer Generation. In der Mannschaft herrschen eine starke Atmosphäre und großer Zusammenhalt. Besonders schön ist, dass bekannte bosnische Fußballnamen wie die Ex-Hamburger Sergej Barbarez und Emir Spahic heute in wichtigen Rollen arbeiten und das Team mit ihrer Erfahrung prägen.

Unser Star: Edin Džeko ist auch mit 40 Jahren noch unser großer Name. Er liefert immer noch ab, und noch einmal bei einer WM zu spielen, war sein großer Wunsch. Esmir Bajraktarevic gefällt mir ebenfalls sehr – bei ihm sieht Fußball oft leicht aus. Und Niko Vasilj ist ein echter Elfmeter-Killer. Bei ihm weiß man: Die letzte Linie steht.

Unser Trainer: Sergej Barbarez ist zum ersten Mal Trainer einer Nationalmannschaft. Ich mag ihn sehr. Schon als Spieler war er der Chef auf dem Platz. Er ist entspannt, klar und hat immer einen Plan B.

Meine Prognose: In den vergangenen Jahren wurde viel an einer neuen Generation gearbeitet. Wenn wir Gruppenerster oder Zweiter werden, können wir zufrieden sein. Für alles Weitere brauchen wir auch Glück. In ein paar Jahren wird Bosnien noch stärker sein.

Aufgezeichnet von Tilde Böttcher

Katar: „Es fehlt an echten Top-Talenten“

privat

Ich bin: Phillip Richter, 37 Jahre alt, Fußballexperte für Katar. Mein Interesse an diesem Fußballland begann 2003 mit dem Wechsel von Stefan Effenberg zu al-Arabi. Auch mein Lieblingstrainer Winnie Schäfer arbeitete später bei al-Khor. Während meiner Zeit bei „Transfermarkt.de“ in Hamburg habe ich mich intensiv mit der Liga beschäftigt – so ist mein Wissen über Katars Fußball immer weiter gewachsen.

Unsere Mannschaft: Katar geht für mich klar als Außenseiter in dieses Turnier. Die Qualifikation war nicht besonders überzeugend, und unabhängig von der Gruppe fehlt der Mannschaft noch die Breite. Der Fußball im Land befindet sich weiter im Aufbau. Die WM-Teilnahme allein ist deshalb schon ein großer Erfolg.

Unser Star: Der große Name ist Akram Afif von Rekordmeister al-Sadd. Er wurde mehrfach zu Asiens Fußballer des Jahres gewählt und ist offensiv flexibel einsetzbar – als Linksaußen oder hängende Spitze. Er ist ein auffälliger Spieler, ein starker Dribbler und technisch richtig gut am Ball.

Unser Trainer: Mit Julen Lopetegui hat Katar noch einmal einen großen Namen verpflichtet. Er hat in der Qualifikation offenbar die letzten Prozente aus der Mannschaft herausgekitzelt. Zwischenzeitlich hatte kaum noch jemand so richtig an die WM-Teilnahme geglaubt. Wenn Katar eine Chance auf die K.o.-Runde hat, dann mit diesem Trainer.

Meine Prognose: Katar fehlt es im Vergleich zu vielen anderen Teams an echten Top-Talenten. Deshalb glaube ich: Die Gruppenphase wird die Endstation sein. Aber allein dabei zu sein, ist für den Fußball dort schon wichtig.

Aufgezeichnet von Henry Hense