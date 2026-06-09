48 Länder, 48 Geschichten, 48-mal Fußballfieber in Hamburg: Zur WM stellen Menschen aus unserer Stadt ihre Nationalteams vor – leidenschaftlich und mit klarer Meinung. Wer ist der Star? Was kann die Mannschaft? Wie weit geht die Reise? Studierende der Macromedia Hochschule haben die Fans für die MOPO getroffen. Herausgekommen ist eine Serie voller Heimatgefühl, Hoffnung, Zweifel und großer Fußballträume. In Teil eins geht es um die vier Teams der Gruppe A: Mexiko, Tschechien, Südafrika und Südkorea.

Mexiko: „Unseren Spielern fehlt der Zusammenhalt“

Arndt Möller

Ich bin: Juan Casillas, 28 Jahre alt, aus Mexiko-Stadt. Zurzeit studiere ich an der Universität Hamburg. Fußball begleitet mich schon mein ganzes Leben: Ich habe selbst gespielt, schaue mir leidenschaftlich gern Spiele an und liebe die Atmosphäre im Stadion. Mein Verein in Mexiko ist Pumas UNAM.

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Unsere Mannschaft: Mexiko hat viel Talent – aber oft schaffen wir es nicht, dieses Potenzial auch wirklich auf den Platz zu bringen. Gerade bei Weltmeisterschaften bleibt häufig das Gefühl: Da wäre mehr drin gewesen. Viele Spieler sind individuell stark, doch als Mannschaft fehlt manchmal der echte Zusammenhalt. Man merkt, dass sie nicht oft genug gemeinsam gespielt haben.

Unser Star: Besonders spannend finde ich Gilberto Mora von Club Tijuana. Er ist noch sehr jung, aber man sieht schon, dass viel in ihm steckt. Auch Alexis Vega ist ein Spieler, der den Unterschied machen kann. Beide haben Qualität, Tempo und Ideen.

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Unser Trainer: Javier Aguirre ist zum dritten Mal Nationaltrainer Mexikos. Ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan von ihm. Die ganz großen Erfolge hatte er bisher nicht. Außerdem setzt er aus meiner Sicht manchmal auf Spieler, die der Mannschaft nicht wirklich weiterhelfen. Aber vielleicht überrascht er uns ja diesmal.

Meine Prognose: Die Gruppe sollten wir gewinnen. Danach traue ich Mexiko auch die erste K.o.-Runde zu. Im Achtelfinale könnte es dann aber richtig schwer werden – vielleicht gegen England. Da wird sich zeigen, wie gut wir wirklich sind.

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Aufgezeichnet von Arndt Möller

Tschechien: „Neben Schick sind auch Coufal & Co. wichtig“

Witters

Ich bin: Michal Krejci, 44 Jahre alt. 2002 bin ich mit meiner Frau aus Tschechien nach Deutschland gekommen. Fußball liebe ich schon mein ganzes Leben, die tschechische Nationalmannschaft verfolge ich praktisch seit meiner Kindheit. Bei der EM 2024 war ich außerdem als „Team Liaison Officer“ für Tschechien im Einsatz.

Unsere Mannschaft: Dieses Team kann sich zusammenreißen, wenn es wirklich darauf ankommt. Das hat man in den Quali-Playoffs gesehen: Gegen Irland und Dänemark mussten wir zweimal ins Elfmeterschießen – und haben die Nerven behalten. Wir haben eine gute Mischung aus Erfahrung und jungen Spielern. Das macht mir Hoffnung.

Unser Star: Patrik Schick ist sicher der bekannteste Name und unser größter Star. Aber ich möchte auch Ladislav Krejčí, Vladimír Coufal, Lukáš Provod und Pavel Šulc nennen. Das sind Spieler, die Verantwortung übernehmen können und unserer Mannschaft Stabilität geben.

Unser Trainer: Er ist noch relativ neu im Amt, deshalb ist eine Bewertung schwierig. Aber offensichtlich hat er der Mannschaft in den Playoffs genau das gegeben, was sie gebraucht hat: Selbstvertrauen, Zusammenhalt und Mut. Für den alten Trainer tat es mir leid, ich mochte ihn sehr. Aber vielleicht war der Wechsel einfach notwendig.

Meine Prognose: Aus dieser Gruppe müssen wir rauskommen – mindestens als Zweiter. Mexiko wird vermutlich der schwerste Gegner, vor allem weil wir gegen sie in Mexiko spielen. Alles, was danach kommt, wäre für Tschechien schon ein großer Erfolg.

Aufgezeichnet von Henry Hense

Südafrika: „Wenn wir in Schwung kommen, schaffen wir das Achtelfinale“

Witters

Ich bin: Caspar Augustin, 21 Jahre alt. Geboren wurde ich in Dänemark, bis zu meinem sechsten Lebensjahr habe ich in Flensburg gelebt. Danach ist meine Familie nach Kapstadt in Südafrika ausgewandert. Dort bin ich auf eine deutsche Schule gegangen und habe mein Abitur gemacht. Vom Blut her bin ich zwar deutsch, aber ich fühle mich eigentlich mehr südafrikanisch als deutsch. Seit Anfang letzten Jahres bin ich wieder in Deutschland und studiere Wirtschaftspsychologie in Hamburg.

Unsere Mannschaft: Ganz wichtig: Unser Spitzname ist „Bafana Bafana“. Ich sehe Südafrika bei dieser WM als echtes „Dark Horse“. Wir können sehr guten Angriffsfußball spielen, haben Tempo und Mut nach vorne. In der Defensive gibt es dagegen Schwächen. Auch unser Torwart Ronwen Williams war zuletzt nicht immer in Topform.

Unser Star: Die naheliegende Antwort wäre Lyle Foster. Er spielt aktuell zwar nicht mehr so regelmäßig, weder bei Burnley noch in der Nationalmannschaft, aber fußballerisch hat er für mich das größte Talent im Team. Insgesamt haben wir eine relativ junge Mannschaft. Spannend finde ich auch Innenverteidiger Mbekezeli Mbokazi, der in Chicago spielt. Am Ball ist er sehr stark, defensiv aber manchmal noch wacklig.

Unser Trainer: Hugo Broos ist Belgier und seit 2021 im Amt. Ich halte viel von ihm. Er hat mit Südafrika beim Afrika-Cup 2024 sogar Marokko geschlagen und zuvor mit Kamerun den Afrika-Cup gewonnen. Er hat schon angekündigt, dass dies sein letztes Turnier wird. Deshalb glaube ich, dass er noch einmal mutig sein und mehr Risiko gehen wird.

Meine Prognose: Das Eröffnungsspiel gegen Mexiko wird direkt spannend. Ich tippe uns auf Platz zwei in der Gruppe. Südkorea ist meiner Meinung nach nicht so stark, wie viele denken. Wenn wir in Schwung kommen, kann es mit der Runde der letzten 32 klappen. Weiter wird es wohl nicht gehen. Trotzdem: Bei großen Turnieren ist die Stimmung in Südafrika unfassbar. Es ist schön zu sehen, wie diese oft zerstrittene Nation dann zusammenkommt. Das kann dem Team Rückenwind geben.

Aufgezeichnet von Mika Abler

Südkorea: „Son kann Spiele entscheiden“

Witters

Ich bin: Geunpyo Lee, 27 Jahre alt, und komme aus Südkorea. Zurzeit wohne ich in Harburg und studiere Sport- und Eventmanagement in Hamburg. Fußball interessiert mich sehr, besonders die taktische Seite: Spielsysteme, Abläufe, Rollen auf dem Platz. Deshalb schaue ich bei unserer Nationalmannschaft nicht nur auf die Namen, sondern auch darauf, wie das Team als Ganzes funktioniert.

Unsere Mannschaft: Südkorea hat viele talentierte Spieler. Zu unseren größten Stärken gehören Tempo, Mentalität und Einsatzbereitschaft. Diese Mannschaft gibt nie auf und kann über viel Laufarbeit Druck machen. In letzter Zeit wirkt sie aber taktisch nicht immer stabil. Durch Systemwechsel und häufig wechselnde Spielerkombinationen fehlt manchmal die Konstanz. Außerdem sind wir stark von den individuellen Qualitäten einzelner Spieler abhängig – vor allem von Heung-Min Son und Kang-In Lee.

Unser Star: Heung-Min Son ist unser Kapitän und immer noch das Gesicht der Mannschaft. Auch wenn er inzwischen älter geworden ist und mittlerweile in den USA spielt, gehört er weiter zu unseren besten Spielern. Er kann Spiele mit einer Aktion entscheiden. Sehr wichtig ist auch Min-Jae Kim vom FC Bayern. Er gibt der Defensive körperliche Stärke, Erfahrung und internationale Klasse.

Unser Trainer: Um die Nationalmannschaft gab es in den vergangenen Jahren viele Diskussionen – über Trainerwechsel, Entscheidungen des Verbands und fehlende Verantwortung. Wenn es Probleme gibt, wirkt es oft so, als wolle niemand dafür geradestehen. Deshalb ist Myung-Bo Hong als Trainer sehr umstritten und bei vielen Fans nicht besonders beliebt. Das macht die Lage vor dem Turnier nicht einfacher.

Meine Prognose: Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass Südkorea die Gruppenphase übersteht. Dafür fehlt mir im Moment die taktische Stabilität. Wenn Son, Lee oder Kim ein überragendes Turnier spielen, ist vielleicht mehr möglich. Aber realistisch gesehen wird es sehr schwer.

Aufgezeichnet von Mika Abler