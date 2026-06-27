Wie gut kennen Sie die 26 deutschen WM-Fahrer? Die MOPO verrät zu jedem DFB-Nationalspieler einen Fakt, den Sie ganz bestimmt noch nicht wussten.

Die Spieler im deutschen WM-Kader tragen auch das eine oder andere Geheimnis mit sich herum. WITTERS

Der Traum vom fünften WM-Stern lebt! 26 Stars wollen Deutschlands Fußballfans glücklich machen und geben alles für den Titel. Aber wussten Sie auch schon alles über unsere Kicker? Die MOPO erzählt zu jedem Profi eine kleine, überraschende Anekdote. Natürlich auch zu Pechvogel Nico Schlotterbeck, der trotz seiner Verletzung und dem vorzeitigen WM-Aus beim Team geblieben ist – und sich am 19. Juli vielleicht Weltmeister nennen darf.

#1 – Manuel Neuer (40/FC Bayern München)

picture alliance / Thomas Boecker

Nicht wundern, wenn Sie unseren Nationalkeeper einfach mal zwischendurch in Hamburg treffen. Dem begeisterten Radsport-Fan gehören 65,6 Prozent des Unternehmens „Rad Race GmbH“, das auch in Hamburg am Fischmarkt eine Filiale hat. Vielleicht schaut Neuer ja demnächst mal wieder nach dem Rechten.

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#2 – Antonio Rüdiger (33/Real Madrid)

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Der Sohn einer Sierra-Leonerin und eines Deutschen erhielt seinen Vornamen aufgrund der Bewunderung für einen Spanier: Papa Matthias ist ein riesiger Fan des Schauspielers Antonio Banderas („Die Maske des Zorro“).

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#3 – Waldemar Anton (29/Borussia Dortmund)

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Kindheitsstar des Abwehrspielers war ein Torjäger: Das Poster von Bayerns Ex-Knipser Roy Makaay hing in Antons Zimmer, als dieser noch mit seinen Eltern am Stadtrand von Hannover wohnte. Sein Ziel: Er wollte werden wie der Niederländer. Hat nicht ganz geklappt, ist aber kein Grund, sich zu beschweren.

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#4 – Jonathan Tah (30/FC Bayern München)

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Entdeckt wurde der Hamburger nicht auf dem Feld, sondern in der Halle. Tah ragte als Jungspund bei den Hamburger Hallenmeisterschaften mit Altona 93 derart heraus, dass er danach von den Scouts nicht mehr aus den Augen verloren wurde – und später zum HSV wechselte.

#5 – Aleksandar Pavlovic (22/FC Bayern München)

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Zwist in der Familie: Der Bayern-Star steht auf Roter Stern Belgrad und bringt damit regelmäßig nahezu seine gesamte Familie gegen sich auf. Die stammt zwar aus Serbien, hält aber zum Lokalrivalen Partizan.

#6 – Joshua Kimmich (31/FC Bayern München)

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Hätte sie die Wahl, würde sie es ändern: Weil Mama Kimmich ein „h“ in Joshuas Vornahmen setzte, wird dieser nun viel zu häufig „Joschua“ und nicht, wie eigentlich gewünscht, „Josua“ ausgesprochen. Das bereut die Mutter des Bayern-Stars noch immer.

#7 – Kai Havertz (27/FC Arsenal)

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Herzenswunsch der besonderen Art: Als der Stürmerstar volljährig wurde, schenkten ihm seine Eltern die Patenschaft für drei kranke Esel, die von einem Bekannten gerettet wurden. Heute besitzt Havertz sogar mehrere eigene der hübschen Tiere.

#8 – Leon Goretzka (31/FC Bayern München)

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Wer schlecht in den Schlaf findet, ist bei Goretzka an der richtigen Stelle. Der Mittelfeldmann ist ein Freund abendfüllender Diskussionen und erfreut sich vor allem an Gesprächen über weltpolitische Themen.

#9 – Jamie Leweling (25/VfB Stuttgart)

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Seinetwegen werden die Meere ganz sicher nicht verdreckt. Der gewissenhafte Angreifer nimmt ausschließlich Getränke aus Glasflaschen zu sich und meidet generell Kunststoffverpackungen, um Schadstoffe und die Entwicklung von Mikroplastik zu vermeiden.

#10 – Jamal Musiala (23/FC Bayern München)

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Früh übt sich: Als Kind zog er mit seiner Familie in den Londoner Stadtteil New Malden und kickte fast täglich auf dem Bolzplatz. Einer seiner Spielgefährten: Arsenal-Star Declan Rice, der gerade die WM für die Engländer spielt.

#11 – Nick Woltemade (24/Newcastle United)

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Seine Eltern und die beiden Geschwister sind immer dabei – bei jedem Spiel. Der Angreifer trägt ihre Konterfeis auf den Schienbeinschonern und küsst sie vor jeder Partie: „Damit sage ich: Danke, dass ich hier sein darf.“

#12 – Oliver Baumann (36/TSG Hoffenheim)

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Die Torwarthandschuhe des deutschen Ersatzkeepers haben nur jeweils vier Finger-Eingänge. Der Grund: Baumann kugelte sich vor Jahren einen Finger aus und hatte lange Probleme. Seitdem bindet er die kleinen Finger mit den Ringfingern zusammen. Passt, wackelt und hat Luft.

#13 – Pascal Groß (35/Brighton & Hove Albion)

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Wäre er nicht Fußballer geworden, hätte er eine Karriere als Maler einschlagen können. Als Kind verzierte der Kicker seine Wand mit einem schwarz-gelben BVB-Wimpel – ohne das Wissen der Eltern. Die wurden erst stutzig, als sie auffallend lange keinen Lärm aus dem Kinderzimmer des Sprösslings vernahmen.

#14 – Maximilian Beier (23/Borussia Dortmund)

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Weil er als Kind zu großes Heimweh hatte und das Cottbuser Jugend-Internat am liebsten von heute auf morgen verlassen wollte, meldete ihn sein Vater bereits bei einer Schule im heimatlichen Brandenburg an. Der kleine Maxi schaute niemals vorbei, blieb bei Energie – und machte Karriere.

#15 – Nico Schlotterbeck (26/Borussia Dortmund)

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Wenn Nico und sein Bruder Keven (FC Augsburg) zeitgleich spielen, herrscht ein wildes Wirrwarr im Elternhaus. Papa Marc und Mama Susanne haben es sich zur Gewohnheit gemacht, zwei Fernseher direkt nebeneinander zu platzieren, um nichts zu verpassen.

#16 – Angelo Stiller (25/VfB Stuttgart)

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Dank Uli Hoeneß wurde Stillers Mutter stolze Besitzerin eines nagelneuen Staubsaugers. Den schenkte ihr der Filius, als er noch in der Bayern-Jugend spielte – und Boss Uli ein paar Media-Markt-Gutscheine springen ließ.

#17 – Florian Wirtz (23/FC Liverpool)

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Einigkeit und Recht und ... Messi! Das erste Trikot, das sich der kleine Florian einst von seinem Taschengeld kaufte, war nicht etwa ein deutsches, sondern das hellblaue der „Albiceleste“ mit dem Namen Messi hintendrauf. „Er trug es Tag und Nacht“, weiß Papa Hans. Höchste Zeit für einen direkten Trikottausch bei dieser WM.

#18 – Nathaniel Brown (23/Eintracht Frankfurt)

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Gehegt und gepflegt wird am Kühlschrank seiner Eltern in der Oberpfalz ein Zeitungsausschnitt des kleinen Nathaniel mit der Überschrift: „Schreck aus Kümmersbruck“. Eine Reminiszenz an die Anfänge, denn schon als Fünfjähriger erzielte Brown in einer Saison mehr als 100 Tore – für den TSV Kümmersbruck.

#19 – Leroy Sané (30/Galatasaray Istanbul)

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Den Ex-Bayern-Star verorten viele Fans in Gelsenkirchen, weil er auf Schalke 2015 zum Profi wurde. Seine wahre Liebe aber ist Bochum. Die Postleitzahl seines Stadtteils Wattenscheid (44866) ließ er sich sogar auf seinen Rücken tätowieren.

#20 – Nadiem Amiri (29/1. FSV Mainz 05)

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Ob sie sich in Kaiserslautern auch während der WM noch ab und zu an den Kopf fassen? Als Amiri 13 Jahre alt war, wurde er beim FCK-Nachwuchs ausgemustert. Begründung: Er sei zu schlecht. Trifft vielleicht eher auf die Fachkenntnis der damaligen Trainer zu.

#21 – Alexander Nübel (29/VfB Stuttgart)

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Für die kommenden Jahre hat der Keeper eine Fernreise der besonderen Art geplant: Er möchte unbedingt Spiele in Brasilien und Argentinien live im Stadion erleben. Prospekte liegen schon in seiner Schublade.

#22 – David Raum (28/RB Leipzig)

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Immer wieder eine kleine Standpauke wartet auf den Tattoo-Freund, wenn er bei Oma Rosi im fränkischen Ebern auftaucht. Die Seniorin kann sich bis heute nicht mit der Bildkunst auf der Haut ihres Enkels anfreunden – und tut dies auch regelmäßig kund.

#23 – Felix Nmecha (25/Borussia Dortmund)

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Wahre Vereinsliebe oder nur ein Streich unter Brüdern? Dass der gebürtige Hamburger Nmecha in seiner Jugend zum HSV-Fan wurde, hing auch damit zusammen, dass er seinem zwei Jahre älteren Bruder Lukas eins auswischen wollte – der hielt nämlich zum Lokalrivalen FC St. Pauli.

#24 – Malick Thiaw (24/Newcastle United)

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Wenn der Abwehrmann nicht will, dass man ihn versteht, muss er nur so sprechen, wie er es gewohnt ist: In seinem Elternhaus wird bis heute auf Finnisch kommuniziert, von dort stammt seine Mama. Die setzte sich diesbezüglich gegen Papa Thiaw durch, der aus dem Senegal kommt.

#25 – Assan Ouédraogo (20/RB Leipzig)

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Sein Profi-Debüt feierte er mit 17 Jahren für Schalke beim HSV – aber nur, weil das Jugendamt im Juli 2023 noch rechtzeitig grünes Licht gab. Laut Jugendarbeitsschutzgesetz dürfen 17-Jährige nach 20 Uhr nicht mehr arbeiten. Ouédraogo erhielt eine Ausnahmegenehmigung für das Abendspiel.

#26 – Deniz Undav (29/VfB Stuttgart)

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Ob Tim Wiese dieser Korb mittlerweile peinlich ist? Als der kleine Deniz den Werder-Star einst an der Tankstelle nach einem Foto fragte, lehnte dieser ab. Wie Undav heute darüber denkt, verriet er kürzlich im Podcast von Kumpel Agit Kabyel: „Ich denke mir: Chapeau, Deniz, dass du nicht so ein Mensch bist.“