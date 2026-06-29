Der 19-jährige Ivorer soll sich mit Paris auf einen Vertrag über fünf Jahre geeinigt haben und könnte RB Leipzig nach nur einem Jahr schon wieder verlassen.

Der heiß begehrte Angreifer Yan Diomande von der Elfenbeinküste hat sich Medienberichten zufolge während der WM für einen Vereinswechsel von RB Leipzig zu Paris Saint-Germain entschieden. Laut den Fernsehsendern Sky und RMC sowie des Transfer-Experten Fabrizio Romano soll sich der 19-Jährige mit dem Champions-League-Sieger auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt haben.

Damit der Wechsel nach der laufenden WM stattfinden kann, muss sich PSG noch mit Leipzig über die Ablösesumme einigen. Beide Klubs würden sich demnach bereits im Austausch befinden. Leipzig soll den Berichten zufolge eine Ablöse von 130 Millionen Euro für Diomande (Marktwert laut transfermarkt.de: 90 Millionen Euro) verlangen.

An Diomande hatte dem Vernehmen nach auch der FC Liverpool großes Interesse gezeigt. Medienberichten zufolge soll RB ein Angebot der Reds über 100 Millionen Euro abgelehnt haben.

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Yan Diomande mit PSG einig?

Wenn ich Geschäftsführer Sport wäre, würde ich diesen jungen Spieler, der gerade erst noch nicht mal eine komplette Saison bei uns ist, auch nicht verkaufen, egal welcher Preis dort aufgerufen wird. Oliver Mintzlaff

Er sei bei der Causa „ganz entspannt“, hatte Leipzigs Aufsichtsratschef Oliver Mintzlaff im April bei Sky gesagt: „Wenn ich Geschäftsführer Sport wäre, würde ich diesen jungen Spieler, der gerade erst noch nicht mal eine komplette Saison bei uns ist, auch nicht verkaufen, egal welcher Preis dort aufgerufen wird.“

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Diomande steht bei RB noch bis 2030 unter Vertrag, eine Ausstiegsklausel ist dort nicht verankert. Derzeit bemüht sich Leipzig, Diomandes Vertrag zu verbesserten Bezügen zu verlängern.

Transfergewinn wäre beachtlich

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RB hatte das große Talent erst vor einem Jahr für 20 Millionen Euro vom spanischen Zweitligisten CD Leganes verpflichtet. Durch seine Leistungen wurden schnell die europäischen Top-Klubs aufmerksam und es kamen immer wieder Gerüchte auf, dass der Ivorer schon nach der ersten Saison die Bundesliga wieder verlassen könnte. Zumal Diomande keinen Hehl daraus macht, dass potenzielle Kandidaten wie Liverpool und PSG zu seinen Lieblingsmannschaften zählen.

Zunächst will Diomande aber mit der Elfenbeinküste ins Achtelfinale einziehen. Dafür muss der deutschen Gruppengegner in der ersten K.-o.-Runde im Dallas-Stadion am Dienstag (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) die Norweger um Sturmstar Erling Haaland besiegen. (dpa/eli)