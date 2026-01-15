St. Paulis Blessin will „keinen einzigen Gedanken ans Derby verschwenden“

Nein, geschlafen hatte er nicht, „höchstens eine Stunde“. Zwischen der Pressekonferenz des Vorabends in Wolfsburg und jener am Donnerstagmorgen am Millerntor lagen für St. Paulis Coach Alexander Blessin gerade einmal zwölfeinhalb Stunden, und die waren vor allem mit der Verarbeitung und Analyse des bitteren 1:2 beim VfL gefüllt. Zeit zum Äuglein schließen blieb kaum, noch weniger verschwendete er mit Gedanken an ein Highlight der kommenden Woche.

„Der Fokus gilt zu 100 Prozent dem nächsten Spiel, und da interessiert mich das Derby noch gar nicht“, erklärte der 52-Jährige. Bekanntermaßen kreuzt der HSV am Freitag der kommenden Woche (23. Januar, 20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) am Millerntor auf. Natürlich wird es – wie jedes Stadtderby – ein eminent bedeutsames. Aber eben erst in der nächsten Woche.

Blessin: St. Paulis volle Konzentration gilt dem BVB-Spiel

„Es ist jetzt natürlich so lapidar dahingesagt, aber es ist so: Das nächste Spiel ist immer das wichtigste“, fuhr Blessin fort. „Da werden wir alle Kraft reinsetzen, alle Konzentration.“ Am Samstagabend, nach dem Spiel in Dortmund (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) könne man ihn dann gerne noch einmal darauf ansprechen, „weil dann ist das nächste Spiel das Derby. Aber vorher werde ich keinen einzigen Gedanken daran verschwenden“.

Was freilich nicht despektierlich gegenüber dem HSV gemeint ist, der vermutlich eine identische Herangehensweise haben wird. Die Rothosen haben am Wochenende Borussia Mönchengladbach zu Gast und werden einen Teufel tun und diese für sie sehr wichtige Partie vernachlässigen, weil es eine Woche später auf den Kiez geht.