Zweiter Neuer an der Angel: St. Pauli vor Verpflichtung von Ösi-Talent

Bislang geht es noch relativ gemächlich zu bei der Kaderzusammenstellung des FC St. Pauli – jedenfalls für Außenstehende. Intern freilich läuft die Maschine auf Hochtouren, und vermutlich können die Kiezkicker bald ihren zweiten Zugang vermelden.

Bislang ist Arkadiusz Pyrka der einzige Neue für die kommende Bundesliga-Saison. Der U21-Nationalspieler Polens soll bekanntlich zu einer echten Konkurrenz für Rechtsverteidiger Manolis Saliakas werden, kommt ablösefrei von Piast Gliwice. Mit seinen erst 22 Jahren hat Pyrka die Zukunft noch vor sich, und das trifft auch auf den zweiten Kandidaten zu.

Jannik Robatsch soll zum FC St. Pauli kommen

Der ist sogar noch zwei Jahre jünger, also erst zarte 20, und ebenfalls ein großes Abwehr-Talent: Jannik Robatsch soll von Österreichs Bundesliga-Absteiger Austria Klagenfurt an die Elbe wechseln. Die Wahrscheinlichkeit, dass das so kommen wird, ist hoch. In jedem Fall deckt sich ein Bericht der „Kronen Zeitung“ mit MOPO-Informationen.

Und die Personalie ergibt viel Sinn. Robatsch ist hauptberuflich Innenverteidiger, Linksfuß, 1,90 Meter groß und kann auch auf der linken Schiene eingesetzt werden. Vom Profil her ist er also Siebe Van der Heyden sehr ähnlich, der nach Ablauf der Leihe wieder zu RCD Mallorca zurückkehren wird und dessen Ablöse wohl deutlich höher wäre als beim Klagenfurter, dessen Marktwert mit 800.000 Euro beziffert wird. Die für St. Pauli fällige Summe dürfte noch darunter liegen. Robatschs Vertrag in Klagenfurt läuft bis 2028.

Er könnte zudem in der U23 spielen für den Fall, dass die Konkurrenz noch zu groß sein wird, was die Braun-Weißen vermutlich so auch eingeplant haben. St. Pauli hofft bekanntlich auf eine baldige Rückkehr von Karol Mets (Patellasehne), ansonsten stünden Robatsch‘ Landsmann David Nemeth und Lars Ritzka als Alternative für die Position links in der Dreierkette zur Verfügung.