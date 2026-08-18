Drei ehemalige St. Paulianer sind aktuell in Englands Ligen unterwegs. Dabei sorgen Oladapo Afolayan und Fin Stevens durchaus für positive Schlagzeilen, Andréas Hountondji hingegen ist außen vor.

Vor knapp einem Jahr sah es so aus, als würde da ein neuer Stern am braun-weißen Fußball-Himmel aufgehen können. Mit drei Treffern in den ersten drei Bundesliga-Partien hatte sich Andréas Hountondji beim FC St. Pauli ins Rampenlicht geballert, das Leihgeschäft mit dem FC Burnley schien ein Win-win-win-Nummer zu werden. Doch dann kam alles ganz anders, und es sieht nicht nach einer Trendwende aus.

Das Niveau der ersten Wochen konnte der Nationalspieler des Benin nicht einmal ansatzweise halten, dazu kamen Verletzungsprobleme. Am Ende des Tages stieg der 24-Jährige mit St. Pauli genauso aus der Bundesliga ab wie sein Arbeitgeber Burnley aus der Premier League.

Aber auch eine Liga tiefer scheint der Klub keine nennenswerte Verwendung für Hountondji zu haben: Weder im Pokal vergangene Woche gegen Notts County (5:4 i.E.) noch zum Punktspielstart gegen West Ham (2:2) bekam er Einsatzzeit. Vielmehr verbrachte er jeweils die komplette Distanz auf der Bank.

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Ex-St. Paulianer Oladapo Afolayan ist plötzlich wieder gefragt

Anders – und deutlich besser – läuft es für einen, von dem es hartnäckig heißt, mit ihm sei Hountondji in Hamburg körperlich aneinandergeraten: Oladapo Afolayan hat die Vorbereitung offensichtlich genutzt, um sich bei den Blackburn Rovers neu in Stellung zu bringen.

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Schon beim Pokalsieg bei Burtion Albion vergangene Woche hatte der Kiezklub-Aufstiegsheld in der Anfangself gestanden, und das war nun zum Liga-Auftakt gegen Premier-League-Absteiger Wolverhampton nicht anders. Im Gegenteil: Afolayan bereitete den zwischenzeitlichen 2:1-Führungstreffer bei den Wolves vor, Endstand war 2:2.

Und auch Fin Stevens darf endlich wieder das machen, was er am liebsten tut: Fußball spielen statt nur zu trainieren. Zu Leyton Orient hatte es den Waliser gezogen im Sommer, League One, also 3. Liga. Sportlich natürlich ein Rückschritt, aber nach zwei Jahren fast ohne Einsatz auf dem Kiez zwingend notwendig.

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Schon beim 2:0 gegen Oxford im EFL-Cup hatte der 23-Jährige in der Startelf gestanden vor einer Woche, und auch beim Punktspielstart jetzt stand Stevens beim Anpfiff auf dem Platz. Die Partie gegen Sheffield Wednesday ging allerdings mit 1:2 verloren.