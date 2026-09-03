Fünf Angreifer kämpfen bei St. Pauli vor dem Spiel gegen Bielefeld um zwei Plätze in vorderster Reihe. Trainer Marcel Rapp über den Stand der Dinge.

Das Transferfenster ist geschlossen und der Kader für die Saison steht. Marcel Rapp ist „froh darüber, dass jetzt Klarheit herrscht“. Guckt man sich den Sturm der Braun-Weißen an, dann stellt man nahezu ein Überangebot fest, wimmelt es doch nur so von agilen und torhungrigen Stürmern im Kader von St. Pauli. Doch ein klares und überzeugendes Duo für die Sturmspitze hat sich bisher nicht herauskristallisiert. Wer darf gegen Bielefeld (Freitag, 18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) auf einen der beiden Plätze hoffen?

Mit Martijn Kaars (ein Tor) , Taichi Hara (ein Tor, ein Assist), Abdoulie Ceesay (ein Tor), Ricky-Jade Jones und Neuverpflichtung Youssoupha Niang gibt es derzeit fünf Anwärter für die vorderste Angriffslinie von Trainer Rapp. „Offensiv sind wir wirklich breit aufgestellt, haben verschiedene Spielertypen“, bewertet der Badener seine offensiven Möglichkeiten.

Offensiv sind wir wirklich breit aufgestellt, haben verschiedene Spielertypen. Marcel Rapp

Bisher hat in allen vier Pflichtspielen das Duo Kaars/Hara den Vorzug bekommen. Die Chancen, dass es mehr Tore hätten sein können, waren da. Kaars' unglücklicher Auftritt in Essen und seine frühe Auswechslung gegen Kaiserslautern (55.) werfen Fragen auf.

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Hara wiederum war gegen Kaiserslautern erneut der überzeugendere der beiden Startelf-Stürmer und ließ seinem ersten Pflichtspieltreffer gegen Kiel nun seinen ersten Assist folgen (MOPO-Note 3). Bleibt es bei der Konstellation der beiden – oder kommt jetzt die Zeit von Ceesay, Niang oder Jones?

Ceesay drängt in die Startformation - aber ist er schon soweit?

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Die Genesung von Ceesay, der nach Einwechslung gegen Kaiserslautern (1:2) direkt getroffen und das Offensivspiel der Kiezkicker sichtlich belebt hat, tut gut. Und: Es wurde direkt offensichtlich, welch qualitative Tiefe der Kader offensiv ausweist. „Wir haben Spieler, die eine Wucht haben, haben Spieler, die Intensität haben. Da ist von allem etwas dabei und von dem her liegt es bei uns, was wir daraus machen“, untermauert auch der Trainer die Diversität seiner Sturm-Optionen.

Martijn Kaars (l.) und Ricky-Jade Jones würden gerne auch gegen Bielefeld einen Treffer gemeinsam bejubeln. IMAGO/Oliver Ruhnke

Ceesay drängt sich klar auf und ist dabei sicherlich einer der Spieler, die sein Trainer als „wuchtig“ beschreibt. Ein Attribut, was der große Hara und der abschlussstarke Kaars nur bedingt mitbringen. Doch reicht bei dem Mann aus Gambia die Kraft schon wieder für einen Startelfeinsatz? „Ceesay hat jetzt eine halbe Stunde gespielt, sogar ein bisschen länger. Von dem her ist er jetzt fitter, wie am Wochenende. Und ist bereit, mindestens mal eine Halbzeit oder 60 Minuten zu spielen.“

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Ceesay bereit für 60 Minuten, Niang ist ebenfalls fit

Mit einem Einsatz von St. Paulis Nummer neun wird, wenn man den Worten des Trainers Gehör schenkt, zu rechnen sein. Diese Tendenz ist klar. Ob Ceesay in Bielefeld schon von Beginn an dabei sein wird, bleibt offen. Die Frage der Fitness stellt sich beim Kölner Neuzugang Niang hingegen nicht: „Soupha ist fit, also der hat ja die ganze Vorbereitung mitgemacht.“

Und: Niang hat nur drei Tage nach seiner Verpflichtung dafür gesorgt, dass für Ricky-Jade Jones, für den die St. Pauli-Bosse am Deadline noch ein überraschendes Angebot von der Insel bekommen haben, nur ein Platz auf der Tribüne blieb. „Es fehlt ihm, ein Tor zu schießen. Vielleicht hat ihm da auch nur das Quäntchen Glück gefehlt“, beschreibt Rapp die aktuelle Lage von Jones. „Fakt ist: Jetzt haben halt andere mal Vorzug bekommen.“

Welcher Stürmer schafft den Sprung in den Spieltagskader?

Explizit lobt sein Trainer die Einstellung des Engländers: „Er geht durchs Leben und sieht immer das Gute. Er ist keiner, der dann beleidigt ist. Und genau so hat er jetzt auch trainiert.“

Dass alle fit sind, ist angesichts der letztjährigen Seuchen-Saison auch gar nicht so selbstverständlich. So werden Rapp und sein Trainerteam die Entscheidung treffen: „Was passt zum Gegner? Wer hat gut trainiert? Und dann entscheiden wir, wer dabei ist.“