Das Millerntor-Stadion mit seinen knapp 30.000 Plätzen ist zwar ein stimmungsvolles Wohnzimmer für den FC St. Pauli, dem Andrang an Fans und den Ansprüchen an eine moderne Arena aber nicht mehr gewachsen. Was kann man tun? Ausbau? Oder gar Neubau an anderer Stelle? Die Verantwortlichen des Kiezklubs, aber auch engagierte Menschen ohne offizielle Funktion, machen sich ernsthafte Gedanken. Nun kommt Bewegung rein. Das sind St. Paulis Stadion-Pläne.