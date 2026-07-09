Mit dem SV Babelsberg 03 ist man beim FC St. Pauli eng verquickt. Am Samstag kommt es erstmals seit zehn Jahren mal wieder zu einem freundschaftlichen Vergleich - und die Hütte wird rappelvoll.

Den Zuschauerrekord werden sie nicht brechen, aber nur, weil sie nicht dürfen. Exakt 15.000 Menschen hatten im Jahr 1977 das Länderspiel zwischen der DDR und Malta in Potsdam live und in Farbe gesehen. Viel mehr, als heute noch ins Karl-Liebknecht-Stadion gelassen werden können. Das Wohnzimmer des SV Babelsberg 03 wird 50 Jahre jung, und zum Geburtstag hat man mit dem FC St. Pauli dicke Freunde eingeladen.

Am 10. Juli 1976 fand das Eröffnungsspiel der BSG Motor Babelsberg gegen die DDR-Nationalmannschaft statt. 50 Jahre und einen Tag später gastiert nun also der Hamburger Zweitligist beim Vertreter der Nord-Ost-Regionalliga, natürlich nicht ganz zufällig. Denn die Fangruppierungen „Filmstadt Inferno“ und „Ultrà Sankt Pauli“ sind seit vielen Jahren eng miteinander verquickt.

SV Babelsberg hebt besondere Freundschaft mit dem FC St. Pauli hervor

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„Unsere beiden Vereine verbindet seit vielen Jahren eine enge Freundschaft, die nicht zuletzt auf gemeinsamen antifaschistischen Werten basiert“, schrieben die Babelsberger, als die Partie bekanntgegeben worden war. Auch die Freundschaftsspiele 2022 und 2016 hätten viele noch als ganz besondere Erlebnisse in Erinnerung. „Es könnte für uns daher keinen passenderen Gratulanten geben als den Kiezklub aus Hamburg.“

St. Pauli gastierte letztmals vor zehn Jahren mit den Profis im „Karli“

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Fast auf den Tag genau vor zehn Jahren hatten die braun-weißen Profis letztmals im „Karli“, wie das Karl-Liebknecht-Stadion liebevoll genannt wird, vorbeigeschaut. Unter der Regie von Ewald Lienen siegte man seinerzeit mit 3:0, anno 2022 hatte die U23 in Potsdam gastiert und mit 2:3 verloren. 1500 Fans waren da dabei, diesmal werden es erheblich mehr werden.

10.787 Menschen passen aktuell in das Stadion, das allein schon deswegen so besonders ist, weil die Flutlichtmasten zusammenklappbar sind. Der Gästeblock ist schon länger ausverkauft, inzwischen sind insgesamt keine 1000 Tickets mehr erhältlich. Angepfiffen wird die Geburtstags-Partie um 15.30 Uhr.

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