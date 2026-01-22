Als Oke Göttlich 2014 zum Präsidenten des FC St. Pauli gewählt wurde, hieß sein HSV-Gegenpart Carl Jarchow. Es folgten Jens Meier, Bernd Hoffmann, Marcell Jansen und Henrik Köncke. Sieben Kilometer südöstlich des Volksparks blieb Göttlich, der an diesem Freitag vor seinem 14. Stadtderby als Klub-Boss steht. Vor dem Duell traf die MOPO den 50-Jährigen dort, wo der Ball rollt: im Millerntor-Stadion. 75 Minuten lang nahm er sich Zeit, um über Hamburgs Spiel der Spiele zu sprechen und auch über die Frage, ob Deutschland die WM in den USA boykottieren sollte.



