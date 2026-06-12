Zu Hause braun und auswärts weiß: Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli stellt seine neue Puma-Kollektion für die Zweitliga-Spielzeit vor.

„Eine neue Liga ist wie ein neues Leben“, heißt es bisweilen in Anlehnung an den Schlagersänger Jürgen Marcus. Auf jeden Fall braucht eine neue Liga neuen Stoff: Mit diesen Trikots geht der FC St. Pauli in die kommende Zweitliga-Saison.

Der neue Stoff ist eigentlich ein alter, das ist inzwischen nicht nur beim FC St. Pauli wichtig. Es braucht keine Ornamente, keine Trends, keine Erklärung. Sowohl Heimtracht als auch Auswärtskleidung bestehen vollständig aus recyceltem Material, teilten der Verein und Hersteller Puma mit.

Auswärts tritt St. Pauli ziemlich zackig auf - aber hauptsächlich in Weiß. FC St. Pauli

Ansonsten gibt es eine recht klare Farbtrennung: Am Millerntor laufen die Kiezkicker fortan in verschiedenen Brauntönen auf, deren Kombination nur vereinzelt durch Vereinswappen, Hauptsponsor, Herstellerlogo und kleinere Applikationen unterbrochen wird.

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„Braun ist keine Farbwahl, es ist eine Aussage“

Dies sei „Ausdruck einer Identität, die seit über einem Jahrhundert für sich selbst spricht“. Braun ist modisch schließlich eine seltene Farbe und im deutschen Profifußball quasi ein Alleinstellungsmerkmal. Oder, wie es im Marketingdeutsch heißt: „Braun ist keine Farbwahl, es ist eine Aussage.“

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Zwischen Kiel und Karlsruhe werden Jackson Irvine und Co. dagegen ein überwiegend weißes Trikot tragen, auf dem gezackte braune Linien eine Dynamik vermittelt sollen, die sich dann hoffentlich auch in vielen Auswärtssiegen spiegelt. Die Grafiken stünden „für authentischen Fußball, bei dem jedes Duell ausgetragen, jede Herausforderung angenommen und nichts zurückgehalten wird“, so die Designer.

Beide Trikots sind ab einem Preis von 89,95 Euro erhältlich, unter anderem im Fanshop des FC St. Pauli.