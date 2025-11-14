Die Kiezkicker beschwören den Zusammenhalt und wollen angesichts wachsender Widerstände als Mannschaft noch enger zusammenrücken. Gar nicht so einfach, wenn acht Spieler auf Länderspielreisen sind. Andererseits bieten die Duelle in einem anderen Trikot, einem anderen Team und anderen Ländern auch eine willkommene Abwechslung und Chance, Abstand von der braun-weißen Misere zu gewinnen und bestenfalls mit einem langersehnten Erfolgserlebnis und neuem Selbstvertrauen im Gepäck zurückzukehren. Für den Kiezklub stellt eine Länderspielpause ohnehin eine große Herausforderung dar, denn die acht Spieler mögen zwar rund um die Welt kicken, aber St. Pauli will trotzdem nah dran sein – gerade jetzt. Die MOPO beleuchtet, welchen Aufwand der Verein betreibt, wie er seine Interessen vertritt, welche Maßnahmen ergriffen werden und wer dabei die entscheidenden Personen im Hintergrund sind.



