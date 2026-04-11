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Wolff-Christoph Fuss mit seinem iPad bei einem Bundesliga-Spiel als Sky-Experte

Wolff Fuss kommentiert am Millerntor das 500. Sky-Topspiel. Foto: picture alliance / Chai von der Laage

paid„Wurde von St. Pauli hart abgefeiert“: Wolff Fuss mit lustiger Millerntor-Anekdote

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Wenn der FC St. Pauli am Samstagabend das Wunder schaffen und den großen FC Bayern erstmals seit dem legendären Weltpokalsiegerbesiegerspiel vom 6. Februar 2002 am Millerntor in die Knie zwingen will, dann werden nicht nur knapp 30.000 Menschen im Stadion, sondern auch Millionen Zuschauer vor dem TV mitfiebern. St. Pauli bekommt die größtmögliche Bühne. 18.30 Uhr. Samstagabend. Fußball-Primetime. Für den übertragenden Sender Sky wird es das 500. Topspiel der Bundesliga-Geschichte sein. Mehr als 300 dieser Spiele hat Wolff Fuss (49) kommentiert. Auf das ungleiche Duell am Millerntor freut sich Fuss besonders, wie er im Interview mit der MOPO berichtet. Denn nicht erst seit einer speziellen Anekdote vor St. Paulis Topspiel gegen Borussia Dortmund hat er das Stadion und seine Fans ins Herz geschlossen.

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