„Wollen wir wieder haben“: Wahl lechzt nach Derbysieg – seine Statistik spricht dafür

Das Dutzend ist bereits voll, und die Zwischenbilanz kann sich durchaus sehen lassen: Von seinen bisher zwölf Duellen mit dem HSV verlor St. Paulis gebürtiger Hamburger Hauke Wahl gerade mal zwei. Am Freitagabend folgt nun die 13. Auflage – und der Routinier hofft auf einen weiteren unvergesslichen Moment in seiner Karriere.

Neben sieben Remis gegen die Rothosen feierte Wahl auch drei Erfolge, der erste und der bisher letzte sind ihm dabei besonders in Erinnerung geblieben. „Das 2:0 in der Hinrunde war der erste Derby-Sieg als St. Pauli-Spieler für mich“, blickte Wahl auf den Triumph vom Volkspark zurück. „Wenn man zu Null spielt und auswärts beim Rivalen gewinnt, hat man meistens nicht viel falsch gemacht. Ich fand, dass wir wirklich sehr dominant gespielt haben, in den Zweikämpfen sehr präsent waren, das Spiel auch verdient gewonnen haben.“

Hauke Wahl gewann mit Kiel 3:0 im Volkspark

Die Partien, die er im Dress von Holstein Kiel gegen den HSV gespielt hat, würde er im Nachhinein eher als „Nordduelle“ bezeichnen. „Die waren zwar auch hitzig, aber mit einem Derby nicht zu vergleichen.“ Dennoch: Das 3:0 mit den Störchen im Zweitliga-Auftaktmatch 2018/19 im Volkspark hat bei Wahl einen festen Platz. „Wir sind als Kieler mit einer zusammengewürfelten neuen Mannschaft, von der gar keiner was erwartet hat, nach Hamburg gefahren“, erinnerte er sich. „Auch unsere Vorbereitungsspiele waren nicht so erfolgreich. Und es war auch deshalb was Besonderes, weil es mein erstes Spiel war im Volksparkstadion.“

Derby-Sieg mit St. Pauli „für immer in Erinnerung“

Dennoch hatte der Hinrunden-Erfolg aus dem August eine spezielle Note, „weil die Aufmerksamkeit eine ganz andere ist. Klar war es damals auch das Eröffnungsspiel der 2. Liga, das haben auch sehr viele Leute geschaut“. Er habe danach auch viele Nachrichten bekommen. „Aber das Hinspiel jetzt war nochmal, gerade für mich als Hamburger, was anderes, weil es nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit hatte. Ein Freitagabend-Spiel in der Bundesliga ist nochmal etwas anderes als 2. Liga. Das wird für immer in meiner Erinnerung bleiben.“

Und Wahl hätte – oh Wunder – so überhaupt gar nichts dagegen, wenn am Freitag ein weiteres Kapitel dieser Art dazu käme. „Wir müssen es wieder ähnlich gut machen“, sagte er. „Aber klar war das Gefühl eines Derbysieges schon besonders und schön. Das wollen wir wieder haben.“