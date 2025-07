Wochenlanger Ausfall: St. Pauli-Zugang muss operiert werden

Die Niederlage gegen einen Regionalligisten war nicht schön, der FC St. Pauli wird das 0:1 von Drochtersen allerdings sportlich gut verkraften können. Anders sieht es leider in Bezug auf einen Ausfall aus. Ricky-Jade Jones hatte sich bekanntlich am Samstag verletzt, am Montag machte der Kiezklub die Folgen publik. Schön sind die nicht.

„Stürmer Ricky-Jade Jones wird sich in den kommenden Tagen einer Operation an seiner linken Schulter unterziehen“, heißt es in der offiziellen Mitteilung. Zu diesem Ergebnis sei die medizinische Abteilung des FC St. Pauli in Absprache mit dem Spieler und den Verantwortlichen des Vereins nach der abschließenden Diagnostik am Montag gekommen.

St. Pauli-Stürmer Ricky-Jade Jones muss operiert werden

Welche Verletzung im Detail vorliegt, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Da aber eine OP bei einer Schulterluxation, wie sie Jones erlitten hatte, in der Regel nur dann vorgenommen wird, wenn es Begleiterscheinungen wie Bänderrisse oder gar Knochenschädigungen gibt, muss man wohl davon ausgehen, dass es den in der Sommerpause verpflichteten Engländer schlimmer erwischt hat.

Ricky-Jade Jones soll noch wichtig werden für St. Pauli

Was natürlich maximal bitter ist. Zuvorderst für den 22-Jährigen, der gerade erst angekommen war in einem neuen Land, in einer neuen Stadt, bei einem neuen Klub, in einer neuen Mannschaft. St. Pauli indes bricht mit dem Angreifer eine Offensivkraft weg, die durch beeindruckende Endgeschwindigkeit zum Faktor werden soll in der kommenden Saison.

Das ist natürlich weiterhin möglich, allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt. Jones wird nach Klubangaben „mehrere Wochen“ ausfallen, wobei man sich kaum zu weit aus dem Fenster lehnt, wenn man davon ausgeht, dass der von Peterborough United geholte Profi die ersten Partien der Spielzeit 2025/26 verpassen wird.