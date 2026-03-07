mopo plus logo
St. Pauli-Präsident Oke Göttlich in Leverkusen

St. Pauli-Präsident Oke Göttlich hält an der Boykott-Debatte fest. Foto: WITTERS

paidWM-Boykott? Dieses Ziel hat St. Pauli-Boss Göttlich bereits erreicht

Es ist kein Geheimnis, dass dieser Verein auch mal nerven kann. Manch ein Mensch rollt schon automatisch mit den Augen, wenn vom FC St. Pauli mal wieder ein abseitiger Ideenansatz kundgetan wird, mit dem nicht alle etwas anfangen können. Andererseits kann nerven auch Konzept sein, ein durchdachtes und wirksames noch dazu. Das, was Kiezklub-Boss Oke Göttlich in Bezug auf die WM im Sommer und einen möglichen Boykott weiterhin zu sagen hat, kann dafür als Paradebeispiel gelten. Denn zumindest ein Ziel hat Göttlich schon erreicht, kommentiert MOPO-Reporter Stefan Krause.

