Selten bis nie fällt das Fazit eines Trainingslagers aus Sicht der Verantwortlichen negativ aus. St. Paulis Trainer Marcel Rapp aber kann man es guten Gewissens abnehmen, wenn er die Zeit von Flachau lobt.

Acht Tage Österreich liegen hinter dem „neuen“ FC St. Pauli. Acht Tage Trainingslager, die – trotz der abschließenden klaren Niederlage im Testspiel gegen den AFC Bournemouth (1:4) – grundsätzlich positiv in Erinnerung bleiben werden. Auch bei Trainer Marcel Rapp.

„Man geht immer ins Trainingslager und sagt, was alles passen muss: Der Platz muss gut sein, das Essen muss gut sein, das Hotel muss gut sein“, zählte Marcel Rapp nach dem Schlusspfiff von Saalfelden auf. „Das war jetzt so, das Wetter war auch gut.“ In diesem Sinne sei man also auf jeden Fall zufrieden.

Marcel Rapp zum ärgerlichen Ceesay-Ausfall: Nur ein Verletzter ist okay

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Und dann gebe es noch so einen Parameter, wie viele sich verletzen. „Einen“, hatte der 47-Jährige gezählt. „Einen, der schon wehtut, aber ich sage mal so: Einer ist okay“, befand er zur Sprunggelenkblessur von Abdoulie Ceesay aus dem ersten Test gegen HNK Gorica. „Ein bisschen Verlust hat man immer. Aber einer ist okay, die anderen sind alle gut durchgekommen.“ Auch das stimme ihn letztlich zufrieden.

Coach Rapp sieht große Fortschritte bei St. Paulis Teambuilding

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Und dann kam er aufs Allgemeine zu sprechen. „Ich glaube, wir haben vernünftig trainiert“, urteilte Rapp. „Wir haben das alles gesteigert, und wir sind als Mannschaft zusammengewachsen.“ Das sei ja immer so dahergesagt, „aber wenn ich die Jungs so sehe, dass die abends noch zwei Stunden zusammensitzen und Karten spielen, dann glaube ich, ist das schon so.“ Nach seiner Auffassung, „haben wir alle Schritte nach vorn gemacht“.

Tatsächlich wirkte der erfahrene Übungsleiter durchaus nachhaltig beeindruckt vom zwischenmenschlichen Umgang innerhalb der Gruppe. „Mich hat das auch ein wenig überrascht, dass da noch mit Brettspielen gearbeitet wird und mit Karten“, freute er sich. „Aber das ist ja schön. Und auch, dass die Tische nicht so besetzt sind mit welchen, die sich seit drei, vier Jahren kennen, hier und dort den Neuen. Sondern, dass da manchmal Konstellationen zustande kommen, wo ich denke: Was macht ihr jetzt da zusammen?“ Das sei ein gutes Zeichen.

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Von Rafting als Teambuilding hält St. Paulis Marcel Rapp nicht viel

Denn gleichwohl er aus der Generation „Wir gehen jetzt mal zum Teambuilding raften“ stamme, hält er nur bedingt etwas davon. „Raften waren jetzt alle schon zehnmal. Es geht ja vor allem darum, dass die Jungs etwas zusammen erleben. Und wenn ich die jetzt sehe, wenn sie Karten spielen oder so, dann muss ich da nichts künstlich befeuern.“

Wir können den Abgang von Manolis Saliakas auffangen. Aber es kann auch sein, dass wir einen Neuen holen. Marcel Rapp

Bleibt vor allem noch der Blick auf den Kader nach dem Abgang von Manolis Saliakas zu Olympiakos Piräus. „Wir werden sehen“, sagte Rapp auf die Frage, ob und wie schnell er Ersatz benötige. Aus dem Nichts sei der Abgang nicht gekommen. „Wir konnten damit planen. Und wir haben Jungs, die dort spielen können.“ Rawley St. John zum Beispiel. „Wir können das schon auffangen“, sagte Rapp, „aber trotzdem kann es sein, dass wir einen Neuen holen.“

Kiezklub-Coach Marcel Rapp setzte auf Smith, Irvine und Metcalfe

Dazu kämen noch drei Alte zurück. „Eric Smith ist schon wieder da, der wird uns auch nicht schlechter machen“, sagte der Coach über den Schweden, der am Mittwoch nach Österreich nachgereist war. Dazu gesellen sich ab Dienstag die Australier Jackson Irvine und Connor Metcalfe. „Und natürlich“, schloss Rapp, „sind das Spieler, die wir einplanen und die auch gut sind.“