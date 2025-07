Nicht nur die zahlreichen Neuverpflichtungen sollen die Mannschaft des FC St. Pauli in der kommenden Saison besser machen. Das Team soll sich auch insgesamt weiterentwickeln und Potenziale erschließen. Ein großes Defizit in der abgelaufenen Spielzeit soll nun attackietr werden. Wie es besser werden soll und was der neue Co-Trainer damit zu tun hat.