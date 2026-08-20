Der FC St. Pauli hat kurz vor dem DFB-Pokalspiel bei Rot-Weiss Essen sein Trikot für diesen Wettbewerb präsentiert – und kann nun nach MOPO-Informationen gar nicht darin kicken.

Es soll Farbe ins Spiel bringen, das dritte Trikot der Kiezkicker, das der Verein am Donnerstagvormittag offiziell präsentierte. Die Farben Mintgrün, Rosa und Lila vermischen sich auf dem hellen Shirt. Es ist St. Paulis Dress für den DFB-Pokal und sollte im mit Spannung erwarteten Erstrunden-Match am Sonntag bei Rot-Weiss Essen erstmals zum Einsatz kommen. Doch daraus wird nichts.

„Dieses Trikot wurde entworfen, um Energie und Freude zu vermitteln“, heißt es in der Vereinsmitteilung zur Pokal-Garnitur. Die Freude wurde allerdings gleich mal getrübt. Nach MOPO-Informationen ist den Kiezkickern die Kombination aus dem neuen Trikot und der dazu passenden Hose vom DFB untersagt worden.

FC St. Pauli kann in Essen nicht im neuen Pokal-Trikot spielen

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St. Pauli bestätigt den Vorgang auf MOPO-Nachfrage. „Natürlich hätten wir gerne im neuen Trikot gespielt und haben es aus diesem Grund auch kurz vor dem Pokalspiel präsentiert“, so der Kiezklub.

Die Begründung für das DFB-Veto: Die mintgrüne Hose der neuen Spielkleidung ist optisch zu nah an der weißen Hose der Heimmannschaft, die gemäß ihren Vereinsfarben dazu ein rotes Trikot trägt, und mache eine Unterscheidung beider Mannschaften schwierig.

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DFB stößt sich an den Hosen – wirklich zu ähnlich?

Das mutet merkwürdig an, denn das Grün der Hose ist eindeutig kein Weiß und das dazu passende St. Pauli-Trikot steht im klaren Kontrast zum roten RWE-Trikot.

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Diese Hose soll optisch zu nah an der weißen von Rot-Weiss Essen seien. FC St. Pauli

Noch fragwürdiger ist das vor dem Hintergrund des Zweitligaspiels zwischen Arminia Bielefeld und Energie Cottbus am vergangenen Wochenende, das für Wirbel und Kritik in den sozialen Netzwerken gesorgt hatte. Die Gäste aus Cottbus spielten komplett in Schwarz, die Bielefelder in blauen Trikots mit schwarzen Hosen. Die Mannschaften waren nur schwer und aus der Entfernung kaum zu unterscheiden.

Ganz oder gar nicht: In welchem Dress St. Pauli in Essen spielt

Ein möglicher Kompromiss, dem der DFB im Fall des Kiezklubs zugestimmt hätte: St. Pauli trägt zum neuen Pokal-Trikot die braune Hose seiner ersten Spielkleidung, doch das passt aus Vereinssicht nicht zusammen. Motto: ganz oder gar nicht.

So werden die Kiezkicker am Sonntag mit brauner Hose und dem weißen Auswärtstrikot auflaufen – wie schon beim jüngsten Liga-Spiel in Kiel – und auf dem Rasen alles daran setzen, dass es ein Zweitrunden-Spiel und damit eine zweite Chance für die Premiere des Pokal-Trikots gibt.