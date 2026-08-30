Nach der St. Pauli-Niederlage gegen Kaiserslautern kam es zu einem kuriosen TV-Moment am Millerntor: Ein Fan crashte das Live-Interview mit Trainer Marcel Rapp.

So richtig zum Lachen war St. Pauli-Trainer Marcel Rapp eigentlich nicht zumute nach der 1:2-Niederlage gegen Kaiserslautern. Bei dieser Szene aber konnte sich der Coach des Kiezklubs ein Lächeln nicht verkneifen. Während Rapp gerade dem TV-Sender Sky ein Live-Interview nach der Partie gab, mischte sich plötzlich ein Fan auf der Tribüne ein – und übernahm kurzerhand die Interviewführung. Ein kurioser Moment live im TV.

Zweieinhalb Minuten lang war es eigentlich ein normales Interview, wie man es nach einem Fußballspiel kennt. Sky-Moderator Yannick Erkenbrecher und Experte Torsten Mattuschka sprachen mit St. Pauli-Trainer Marcel Rapp über die gerade kassierte Heim-Niederlage gegen den FCK, Rapp ordnete das Geschehene ein. Dann aber wurde er plötzlich unterbrochen.

St. Pauli-Fan übernimmt Rapp-Interview live im TV

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„Marcel, lass die reden“, rief auf einmal ein Fan von der Tribüne, neben der das Interview-Pult von Sky aufgebaut war. Über die Außenmikrofone war er in der Live-Übertragung bei Sky gut hörbar. „Du hast wirklich keinen schlechten Job gemacht“, führte der Anhänger weiter aus, offenbar unbeeindruckt davon, dass Erkenbrecher und Mattuschka ihn irritiert ansahen.

Marcel Rapp wurde von Sky vor und nach dem Spiel an der Seitenlinie interviewt. Direkt hinter dem Kameramann quatschte dann plötzlich ein St. Pauli-Anhänger dazwischen. WITTERS

Nach einem kurzen Augenblick griff Moderator Erkenbrecher schließlich ein. „Wir sind übrigens mitten im Live-Interview“, sagte er in Richtung des Fans – integrierte ihn dann aber in die Sendung und blickte in die Kamera: „Wir übersetzen das gerne einmal für Sie zu Hause. Hier steht ein Fan, wir können auch mal die Kamera drehen.“

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Sky-Moderator integriert Fan in das Live-Interview

Gesagt, getan. Die Kamera blendete den Herrn ein, der sich direkt hinter dem TV-Pult über das Geländer der Tribüne lehnte. „Nimm das ruhig auf, ist doch gut“, sagte er. Erkenbrecher entgegnete: „Das machen wir gerade. Wir haben nur keine Zeit für eine siebenminütige Frage. Das wollte ich nur sagen.“ St. Pauli-Coach Rapp wirkte etwas irritiert, Ex-Profi Mattuschka in seiner Rolle als Experte stand nur daneben und beobachtete die Szene lachend.

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Torsten Mattuschka (l.) und Marcel Rapp hatten Spaß bei dem kuriosen TV-Interview. WITTERS

„Nächste Woche in Bielefeld genau mit dem gleichen Konzept und ein bisschen mehr Zielstrebigkeit – und dann gewinnen wir das Spiel. 2:1 für uns“, führte der Fan in Richtung Rapp weiter aus. Dann drehte die Kamera wieder zurück auf die eigentlichen Protagonisten und Erkenbrecher übernahm wieder die Moderation.

„Ist es so einfach?“, hakte er bei Rapp nach. Der Trainer des Kiezklubs blickte noch immer nach oben zu dem Fan, wirkte noch immer etwas irritiert von der kuriosen Szene, schaltete dann aber schnell wieder in den professionellen Modus und antwortete: „Ich glaube, es geht halt darum, weiterzumachen und sich jetzt nicht beirren zu lassen von den Ergebnissen, sondern mit der Konsequenz zu trainieren und mit der Überzeugung, Fußball zu spielen. Und dann kommen die Ergebnisse. Wenn man sich beirren lässt, glaube ich, dann wird’s eine wilde Reise und dann weiß man nicht, wie es ausgeht.“

Die Antwort war ein Sinnbild für das Interview selbst. Denn das Trio hatte sich durch den Fan beirren lassen – und so wurde das Gespräch tatsächlich etwas wild. Und schon jetzt zu einem der kuriosesten TV-Momente dieser Zweitliga-Saison.