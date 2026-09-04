Marcel Hartel trifft für Hannover 96 gegen den Karlsruher SC, ist nach dem 2:2-Remis aber bedient. Was den ehemaligen St.-Pauli-Profi besonders ärgert.

Marcel Hartel (M.) jubelte im Hannover-Trikot erst – konnte sich nach dem Spiel gegen den KSC aber nicht mehr wirklich freuen. picture alliance/dpa | Swen Pförtner

Hannover 96 hat nach zwei Niederlagen zum Saisonstart in der 2. Liga seinen zweiten Sieg knapp verpasst. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz musste sich in einem abwechslungsreichen Spiel gegen den Karlsruher SC mit einem 2:2 (2:1) begnügen.

„Das ist bitter, aber das sind wir selbst schuld. Wir haben kein gutes Spiel gemacht“, sagte Hannovers Torschütze Marcel Hartel, der in der Saison 2023/24 zum Aufstiegshelden des FC St. Pauli avanciert war, am Freitagabend bei Sky. Er wirkte gefrustet und forderte: „Wir haben unglaubliche Qualität im Kader, das müssen wir auf den Platz bringen.“

Hartel trifft für Hannover 96 – aber nur Unentschieden

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Rafael Pinto Pedrosa (85.) sicherte dem KSC nach zweimaligem Rückstand den verdienten Punktgewinn. Lars Gindorf (26.) und Hartel (38.) hatten zuvor für Hannover getroffen, Shio Fukuda (28.) für den KSC, der die zweite Niederlage nacheinander verhinderte. Allen voran Torhüter Hans Chistian Bernat, der in der Nachspielzeit einen Freistoß von Franz Roggow an den Pfosten lenkte (90.+3).

Gindorf bugsierte nach der ersten Ecke für Hannover den Ball reaktionsschnell zur ersten Führung über die Linie. Boris Tomiak hatte den Treffer mit eingeleitet, kurz darauf ermöglichte er aber auch den Ausgleich, weil er sich im Strafraum den Ball von Fukuda abluchsen ließ.

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Ex-Kiezkicker hätte fast noch ein Tor geschossen

Es ging auch danach flott weiter hin und her – oft mit besseren Chancen für den KSC, aber der erneuten Führung für die 96er. Ex-Kiezkicker Hartel, der erst kürzlich aus den USA (St. Louis City) zurück nach Deutschland gewechselt war, hätte auch fast einen zweiten Treffer für seinen neuen Nordklub nachgelegt: Danyal Zor aber rettete auf der Linie (40.).

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Hannovers Torhüter Leo Weinkauf verhinderte gleich mehrfach weitere Gegentreffer des KSC, dem Schiedsrichter Tom Bauer (Mainz) nach einem Duell zwischen Hartel und Fukuda einen möglichen Elfmeter verweigerte (43.). Dafür erkannte er Gindorfs zweiten und womöglich vorentscheidenden Treffer nach langer Videoüberprüfung wegen Abseits (74.) ab. (sid/mp)