Sein Abgang im Sommer war der größte Verlust für den FC ​​​​​​​St. Pauli, sportlich wie menschlich und von Mitspielern, Verantwortlichen und Fans gleichermaßen bedauert. Philipp Treu hatte höhere Ziele und wollte mit der Rückkehr zum SC Freiburg den nächsten großen Karriereschritt machen. Nach einem schwierigen Start kommt der Defensiv-Turbo immer besser ins Rollen. Am Sonntag kommt es zum Wiedersehen und Duell mit dem Kiezklub – für den Treu auf besondere Weise immer noch spielt.





