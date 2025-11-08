mopo plus logo
Philipp Treu schaut leicht skeptisch.

Philipp Treu spielt seit Sommer für den SC Freiburg. Foto: IMAGO/DeFodi Images

paidWiedersehen mit Treu: St. Pauli hofft auf seinen Durchbruch – es geht um viel Geld

Sein Abgang im Sommer war der größte Verlust für den FC ​​​​​​​St. Pauli, sportlich wie menschlich und von Mitspielern, Verantwortlichen und Fans gleichermaßen bedauert. Philipp Treu hatte höhere Ziele und wollte mit der Rückkehr zum SC Freiburg den nächsten großen Karriereschritt machen. Nach einem schwierigen Start kommt der Defensiv-Turbo immer besser ins Rollen. Am Sonntag kommt es zum Wiedersehen und Duell mit dem Kiezklub – für den Treu auf besondere Weise immer noch spielt.


