Wie im Vorjahr, nur ganz anders: Gewichtige Überraschung bei St. Paulis Maurides

Es war ähnlich wie vor Jahresfrist – und dennoch komplett anders. Wie im Sommer 2024 musste man zwei Mal hinschauen, um Maurides beim St. Pauli-Training identifizieren zu können. Doch war der Grund vor zwölf Monaten eine ungewollte physische Expansion des Brasilianers, der mit satten zehn Kilo plus aus der Sommerpause gekommen war, so sind die Dinge diesmal völlig konträr gelagert.

„Looks a little different, right“, sagte der wie üblich bestens gelaunte Stürmer nach der ersten Einheit am Donnerstag grinsend zur MOPO. Und in der Tat: Es – beziehungsweise er – sieht ganz anders aus, als man ihn von vor seiner Leihe im Winter zu Debrecen nach Ungarn in Erinnerung hatte. Rank und schlank kommt der vormals bullige Angreifer daher, kein Gramm zu viel auf den Rippen, tendenziell eher fast schon zu wenig.

St. Paulis Maurides hat seinen Lebensstil geändert

„Ich hab schon Angst gehabt, dass er weniger wiegt als ich“, witzelte Coach Alexander Blessin, der den 31-Jährigen im vergangenen Jahr lange von den Einheiten mit der Mannschaft ausgeschlossen, ihn auch nicht mit ins Trainingslager genommen hatte. Vor derlei Strafmaßnahmen ist Maurides nun mit Sicherheit gefeit. „Ich war sehr überrascht, das muss ich sagen. Aber ist doch schön“, freute sich sein Trainer.

Er habe ihm erzählt, dass er seinen Lebensstil geändert habe. „Auch was das Essen, die Ernährung anbelangt“, ließ Blessin wissen. Ob das final Einfluss nimmt auf die eigentlich eher geringen Perspektiven des Südamerikaners beim Kiezklub, bleibt indes abzuwarten. „Er ist ein positiver Junge, von daher ist es sowieso kein Problem, ihn dabei zu haben“, erklärte Blessin. „Aber was in den nächsten Wochen passiert, das müssen wir noch sehen.“