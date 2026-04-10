Wie einst gegen Beckenbauer: St. Pauli mit Sondertrikot gegen den FC Bayern

Sondertrikots sind en vogue. Nicht nur, dass der Stadtrivale HSV mit seinem Jersey zum 1887. Bundesliga-Spiel für Verkaufsrekorde sorgte, auch andere Bundesligisten gehen den Trend voll mit. Jüngst lief Werder Bremen mit neuem Shirt auf. Nun zieht der FC St. Pauli nach und spielt in neuem Look am Samstag (18.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) das Topspiel gegen den FC Bayern München.

Seinen Farben bleibt der Kiezklub dabei selbstredend treu. Braun und Weiß im mal breiten mal schmaleren Längsstreifen-Look prägen das Sondertrikot von St. Pauli. „Das Trikot ist angelehnt an die Spielzeiten 1973/74 und 1974/75, in denen das Jersey über zwei Saisons hinweg getragen worden war“, heißt es in der Vereinsmitteilung, mit der die Kiezkicker den neuen Dress präsentierten.

Im Retro-Look präsentiert der FC St. Pauli sein neues Sondertrikot. FC St. Pauli Im Retro-Look präsentiert der FC St. Pauli sein neues Sondertrikot.

Sondertrikot als Hommage an die Saisons 73/74 und 74/75

Dass der FC St. Pauli im Heimspiel gegen die großen Bayern mit dem Sondertrikots auflaufen, ist derweil kein Zufall. Auch 1973 war es der damals aufstrebende Klub aus Bayern mit Stars wie Franz Beckenbauer und Gerd Müller, gegen die der Streifen-Look seine Premiere feierte. Im Juli gastierten die Bayern für einen Testkick in Hamburg. Die Partie endete 3:3.

Im Juli 1973 weihe St. Pauli sein neues Trikot in einem Testspiel gegen den FC Bayern München ein. An diesen Look ist das heutige Sondertrikot angelehnt. WITTERS Im Juli 1973 weihe St. Pauli sein neues Trikot in einem Testspiel gegen den FC Bayern München ein. An diesen Look ist das heutige Sondertrikot angelehnt.

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Zu haben ist das gute Stück übrigens ab sofort. Im Vergleich zur Konkurrenz bietet der Kiezklub den Stoff für recht günstig an. Für 90 Euro können Fans das besondere Shirt erwerben.