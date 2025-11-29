Wie der FC St. Pauli gerade ein ungeschriebenes Fußball-Gesetz bricht

Im Fußball gibt es einen ganzen Berg an ungeschriebenen Gesetzen. Eines davon ist, dass sich das Lazarett einer Mannschaft vor allem dann prall füllt, wenn es sportlich rasant bergab geht. Aus dieser Warte betrachtet, tut sich beim FC St. Pauli derzeit gar Wundersames.

Unter der Woche waren bekanntlich in Manolis Saliakas und Adam Dzwigala zwei zuletzt angeschlagene Profis wieder ins Training eingestiegen. Dadurch findet Coach Alexander Blessin eine schier luxuriöse Situation vor, denn ihm fehlt in David Nemeth (Reha nach Leisten-OP) im Grunde nur ein einziger Spieler. Ein Fakt, der sich noch als enorm hilfreich herausstellen könnte in den nächsten acht Tagen mit den Partien bei den Bayern, in Gladbach und in Köln.

Entwarnung bei St. Paulis Adam Dzwigala

Dzwigalas Comeback hatte sich blutig gestaltet. Der Pole hatte die Einheit am Mittwoch kurz vor Schluss nach einem unglücklichen Zweikampf mit Dapo Afolayan vorzeitig beenden müssen. „Er hat eine Hand ins Gesicht bekommen“, klärte Blessin auf. „Wir hatten kurz Angst, dass die Nase gebrochen ist, aber das war dann nicht der Fall.“

Das könnte Sie auch interessieren: Selbst ein Weltmeister kann St. Paulis Absturz nicht fassen

Ergo gibt es in der Abwehrkette reichlich Alternativen, aber eben nicht nur dort. Auch in vorderster Front, wo man noch händeringend nach der Idealbesetzung sucht, hat Blessin die Qual der Wahl. „Die ganze Offensivabteilung ist fit, nachdem Ricky-Jade Jones wieder zurück ist“, erklärte er. „Ich bin glücklich, dass wir so viele Spieler haben. Es gab schon Phasen, wo das nicht gegeben war.“

Welche Kiezkicker lässt Alex Blessin zu Hause?

Kleiner Haken an der Sache: Naturgemäß darf er nicht das komplette Aufgebot für den Spieltagskader benennen. Das war schon beim Union-Spiel der Fall, als es von den Angreifern Dapo Afolayan getroffen hatte. Wie es diesmal aussehen wird, ließ Blessin offen, erläuterte aber: „Wir müssen harte Entscheidungen treffen, auch dieses Wochenende wieder. Jeder hat im Training die Möglichkeit, alles abzurufen.“