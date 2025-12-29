Werder-Testspiel ausverkauft! Hier haben St. Pauli-Fans die letzte Chance auf Tickets

Man kann jetzt nicht zwingend behaupten, dass die bisher durchwachsene Bundesliga-Hinrunde den Fans des FC St. Pauli die Lust auf ihren Klub genommen hätte. Es hatte sich schon angedeutet, dass es voll werden würde beim einzigen Testspiel am 4. Januar gegen Werder Bremen am Millerntor. Inzwischen ist klar: Nix geht mehr. Beziehungsweise im Idealfall doch, aber dann auf einem Umweg.

Eigentlich hatte mindestens die Nordtribüne teilweise geschlossen bleiben sollen am kommenden Sonntag. Doch schon vor zwei Wochen hatte sich angebahnt, dass es eng werden könnte mit dem Vorhaben. Schon da waren 27.000 Tickets für die Partie über den Tisch gegangen. Mittlerweile steht fest, dass 29.546 Menschen dem Spiel, das um 15.30 Uhr angepfiffen werden wird, beiwohnen werden. Der Kiezklub meldet ausverkauft.

St. Pauli-Testspiel: Verein verweist auf den offiziellen Ticket-Zweitmarkt

Das ist grundsätzlich schon einmal absolut außergewöhnlich. Andererseits haben bei dieser Partie eben auch solche die Chance, einer Begegnung am Millerntor beiwohnen zu können, die ansonsten ob der stets vergriffenen Tickets keine Möglichkeit dazu bekommen. Und: Da beide Fanlager seit langer Zeit auf freundschaftliche Weise miteinander verquickt sind, wird die Atmosphäre in jedem Fall eine sehr angenehme werden.

Wer sich kurzfristig entscheiden wollte und jetzt die Felle davonschwimmen sieht, muss allerdings noch nicht komplett die Flinte ins Korn werfen. Der Verein weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich wohl lohnen könnte, einen Blick auf den offiziellen Zweitmarkt zu werfen. Dort können Menschen kurzfristig verfügbar gewordene Karten auf sichere Weise und zu einem fairen Preis erwerben.