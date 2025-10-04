mopo plus logo
Louis Oppie dribbelt mit dem Ball.

St. Paulis Louis Oppie am Ball Foto: WITTERS

Werder – St. Pauli im Liveticker: Gewinnen die Kiezkicker das Freundschafts-Duell?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Der FC St. Pauli tritt die vergleichsweise kurze Busfahrt zum Auswärtsspiel bei Werder Bremen an. Beide Vereine verbindet eine innige Fanfreundschaft, die am Samstag mit Sicherheit wieder zelebriert werden wird. Trotzdem geht es für die Kiezkicker, die nach dem 1:2 gegen Bayer Leverkusen seit zwei Spielen auf einen Sieg warten, um nichts anderes als Punkte. Gegen die Grün-Weißen sollen sie endlich wieder her. Die Bremer verloren ihrerseits vergangenen Freitag mit 0:4 gegen den FC Bayern München. Auch ihnen würden drei Zähler in der Tabelle helfen. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Verpassen Sie keine wichtige Szene im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

