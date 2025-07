Wer im Trainingslager fehlt, wer dabei ist: Das ist St. Paulis Kader für Österreich

Viele Kiezkicker, aber nicht die volle Kapelle. Mit einem großen Aufgebot macht sich der St. Pauli-Tross am Freitag auf den Weg ins Trainingslager in Österreich, wo sich die Mannschaft in Flachau vom 18. bis 27. Juli intensiv auf die kommende Bundesligasaison vorbereitet. Es gibt einen Ausfall und auch einige Fragezeichen.

Während sein neues Team am Wochenende die ersten Einheiten auf dem Platz des USC Flachau absolviert und am Sonntag gleich das erste Testspiel gegen Zweitligist Karlsruher SC in Saalfelden auf dem Programm steht, bereitet sich Ricky-Jade Jones auf seine OP am Montag vor. Der vor einem Monat verpflichtete Stürmer, der sich im Test gegen Drochtersen/Assel (0:1) schwer an der Schulter verletzt hatte, wird direkt danach seine Reha in Hamburg beginnen.

Noch im Reha-Prozess nach ihren Verletzungen und Operationen sind Kapitän Jackson Irvine und Karol Mets. Bislang konnten beide nicht mit der Mannschaft trainieren und werden auch in Flachau nur individuell arbeiten, was alles andere als optimal, aber nicht zu ändern ist. Eine Comeback-Prognose kann bei beiden Spielern noch nicht abgegeben werden.

Irvine und Mets nur passiv im St. Pauli-Trainingslager dabei

Vorsicht ist bei Manolis Saliakas und Neu-Stürmer Andréas Hountondji geboten. Während der Rechtsverteidiger aufgrund von Adduktoren-Problemen die ersten Einheiten der Saisonvorbereitung verpasst hatte und langsam wieder herangeführt wurde, ist auch Hountondji nicht hundertprozentig fit. Der Nationalspieler Benins ist nach einer zum Ende der vergangenen Saison erlittenen Sprunggelenksverletzung noch lange nicht bei 100 Prozent. Es gelte, ihn „langsam aufzubauen“, hatte Trainer Alexander Blessin unlängst betont.

Das könnte Sie auch interessieren: Binde statt Bank: Nemeth bekommt bei St. Pauli ein ganz neues Standing

Insgesamt sind wohl 26 Feldspieler und drei Torhüter im Trainingslager dabei – darunter die Talente Nick Schmidt (17/U19) und Jannik Westphal (20/U23).