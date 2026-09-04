FC St. Pauli
Wer begeisterte? Wer enttäuschte? Alle MOPO-Noten der St. Pauli-Profis im Überblick
Jede Woche vergibt die MOPO Noten für die St. Pauli-Profis, die auf dem Platz standen. Wer performt diese Saison wie gut? Hier geben wir Ihnen einen Überblick.
Wie gut haben die St. Pauli-Profis in der aktuellen Saison abgeschnitten? Welcher Kiezkicker zeigte die beste Leistung? Und wer blieb hinter den Erwartungen zurück? Nach jedem Zweitliga- und DFB-Pokal-Spiel des Kiezklubs vergibt die MOPO Noten an alle Spieler mit mindestens 30 Minuten Einsatzzeit. Hier gibt es für Sie alle St. Pauli-Noten der MOPO für die Saison 2026/27 im Überblick – nach jedem Spieltag aktualisiert.
Berücksichtigt sind alle Pflichtspiele, in denen ein St. Pauli-Profi zum Einsatz kommt und mindestens 30 Minuten lang auf dem Platz steht. Zuletzt aktualisiert wurde dieser Artikel mit den MOPO-Noten zum Zweitliga-Spiel bei Arminia Bielefeld (2:2).
Alle MOPO-Noten der St. Pauli-Profis im Überblick
MOPO-Noten der Profis mit weniger als zwei Einsätzen
|Spieler
|Spiele
|Schnitt
|Abdoulie Ceesay
|2
|2,25
|Eric Smith
|2
|2,75
|Connor Metcalfe
|2
|3,50
|Scott Banks
|1
|3,50