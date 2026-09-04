FC St. Pauli

Wer begeisterte? Wer enttäuschte? Alle MOPO-Noten der St. Pauli-Profis im Überblick

Robin Meyer
Robin Meyer Sportredakteur in der MOPO-Sportredaktion seit 2017
St.-Pauli-Spieler bejubeln gemeinsam Martijn Kaars’ 2:1 gegen Deportivo La Coruña.
Wie schlugen sich die St. Pauli-Profis um Branimir Hrgota (l.), Martijn Kaars (3.v.r.) oder Ricky-Jade Jones (r.)?

Jede Woche vergibt die MOPO Noten für die St. Pauli-Profis, die auf dem Platz standen. Wer performt diese Saison wie gut? Hier geben wir Ihnen einen Überblick.

Wie gut haben die St. Pauli-Profis in der aktuellen Saison abgeschnitten? Welcher Kiezkicker zeigte die beste Leistung? Und wer blieb hinter den Erwartungen zurück? Nach jedem Zweitliga- und DFB-Pokal-Spiel des Kiezklubs vergibt die MOPO Noten an alle Spieler mit mindestens 30 Minuten Einsatzzeit. Hier gibt es für Sie alle St. Pauli-Noten der MOPO für die Saison 2026/27 im Überblick – nach jedem Spieltag aktualisiert.

Berücksichtigt sind alle Pflichtspiele, in denen ein St. Pauli-Profi zum Einsatz kommt und mindestens 30 Minuten lang auf dem Platz steht. Zuletzt aktualisiert wurde dieser Artikel mit den MOPO-Noten zum Zweitliga-Spiel bei Arminia Bielefeld (2:2).

Alle MOPO-Noten der St. Pauli-Profis im Überblick

David Nemeth posiert in braunem FC-St.-Pauli-Trikot vor hellem Hintergrund.
Platz 11: David Nemeth (ø 4,50 in 5 Spielen)
Tomoya Ando posiert in Hamburg im braunen Trikot des FC St. Pauli.
Platz 10: Tomoya Ando (ø 4,30 in 5 Spielen)
Martijn Kaars posiert in Hamburg im braunen Trikot des FC St. Pauli.
Platz 9: Martijn Kaars (ø 4,20 in 5 Spielen)
Joel Chima Fujita posiert in Hamburg im braunen Trikot des FC St. Pauli.
Platz 8: Joel Chima Fujita (ø 4,17 in 3 Spielen)
Marcus Mathisen lächelt im Trikot des FC St. Pauli vor neutralem Hintergrund.
Platz 7: Marcus Mathisen (ø 3,90 in 5 Spielen)
Mathias Rasmussen posiert in braunem FC-St.-Pauli-Trikot vor hellem Hintergrund.
Platz 6: Mathias Rasmussen (ø 3,70 in 5 Spielen)
Branimir Hrgota posiert in Hamburg im braunen Trikot des FC St. Pauli.
Platz 5: Branimir Hrgota (ø 3,60 in 5 Spielen)
Arkadiusz Pyrka posiert in Hamburg im braunen Trikot des FC St. Pauli.
Platz 2: Arkadiusz Pyrka (ø 3,40 in 5 Spielen)
Louis Oppie posiert in Hamburg im Trikot des FC St. Pauli vor neutralem Hintergrund.
Platz 2: Louis Oppie (ø 3,40 in 5 Spielen)
Taichi Hara posiert in Hamburg im braunen Trikot des FC St. Pauli.
Platz 2: Taichi Hara (ø 3,40 in 5 Spielen)
Torwart Ben Voll posiert in Hamburg im orangefarbenen FC-St.-Pauli-Trikot mit congstar-Logo.
Platz 1: Ben Voll (ø 3,20 in 5 Spielen)

MOPO-Noten der Profis mit weniger als zwei Einsätzen

Spieler Spiele Schnitt
Abdoulie Ceesay22,25
Eric Smith22,75
Connor Metcalfe23,50
Scott Banks13,50

Die St. Pauli-Noten der einzelnen Spiele zum Nachlesen

4. Spieltag (2:2 in Bielefeld)

3. Spieltag (1:2 gegen Kaiserslautern)

DFB-Pokal, 1. Runde (0:2 in Essen)

2. Spieltag (2:2 in Kiel)

1. Spieltag (1:1 gegen Fürth)

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