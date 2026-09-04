Jede Woche vergibt die MOPO Noten für die St. Pauli-Profis, die auf dem Platz standen. Wer performt diese Saison wie gut? Hier geben wir Ihnen einen Überblick.

Wie gut haben die St. Pauli-Profis in der aktuellen Saison abgeschnitten? Welcher Kiezkicker zeigte die beste Leistung? Und wer blieb hinter den Erwartungen zurück? Nach jedem Zweitliga- und DFB-Pokal-Spiel des Kiezklubs vergibt die MOPO Noten an alle Spieler mit mindestens 30 Minuten Einsatzzeit. Hier gibt es für Sie alle St. Pauli-Noten der MOPO für die Saison 2026/27 im Überblick – nach jedem Spieltag aktualisiert.

Berücksichtigt sind alle Pflichtspiele, in denen ein St. Pauli-Profi zum Einsatz kommt und mindestens 30 Minuten lang auf dem Platz steht. Zuletzt aktualisiert wurde dieser Artikel mit den MOPO-Noten zum Zweitliga-Spiel bei Arminia Bielefeld (2:2).

Alle MOPO-Noten der St. Pauli-Profis im Überblick

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Platz 11: David Nemeth (ø 4,50 in 5 Spielen) WITTERS Platz 10: Tomoya Ando (ø 4,30 in 5 Spielen) WITTERS Platz 9: Martijn Kaars (ø 4,20 in 5 Spielen) WITTERS Platz 8: Joel Chima Fujita (ø 4,17 in 3 Spielen) WITTERS Platz 7: Marcus Mathisen (ø 3,90 in 5 Spielen) WITTERS Platz 6: Mathias Rasmussen (ø 3,70 in 5 Spielen) WITTERS Platz 5: Branimir Hrgota (ø 3,60 in 5 Spielen) WITTERS Platz 2: Arkadiusz Pyrka (ø 3,40 in 5 Spielen) WITTERS Platz 2: Louis Oppie (ø 3,40 in 5 Spielen) WITTERS Platz 2: Taichi Hara (ø 3,40 in 5 Spielen) WITTERS Platz 1: Ben Voll (ø 3,20 in 5 Spielen) WITTERS

MOPO-Noten der Profis mit weniger als zwei Einsätzen

Spieler Spiele Schnitt Abdoulie Ceesay 2 2,25 Eric Smith 2 2,75 Connor Metcalfe 2 3,50 Scott Banks 1 3,50

Die St. Pauli-Noten der einzelnen Spiele zum Nachlesen