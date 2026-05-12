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Hauke Wahl

Hauke Wahl (32) wurde in Hamburg geboren. Nach Stationen im Süden und in Kiel ist er seit 2023 wieder zurück in der Hansestadt. Foto: Florian Quandt

Wenn St. Pauli-Verteidiger Wahl alles entscheiden könnte: Diese Dinge würde er machen

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Seit 2023 ist Hauke Wahl zurück in seiner Heimat. Der gebürtige Hamburger ist eine feste Säule in der Abwehr des FC St. Pauli, für den er schon in 102 Pflichtspielen die Knochen hinhielt. Sein großes Ziel: der Verbleib in Liga eins. Die MOPO bat den St. Pauli-Routinier um die Beantwortung eines Fragebogens.

1. Wenn Sie einen Tag alles in Hamburg entscheiden könnten, worum würden Sie sich kümmern? Mehr Lampen im Stadtpark, weniger Baustellen (schnellerer Baufortschritt), Bahnverbindung zur Kollau.  

2. An welchem Ort in Hamburg geht Ihnen das Herz auf? Stadtpark. Dort fühlt es sich nach Heimat an.

3. Wer ist Ihr Lieblingshamburger? Mein Bruder, weil wir ein sehr enges Verhältnis haben.

4. Welcher Hamburger Stadtteil ist der schönste? Barmbek ist Heimat und wird es immer bleiben.

5. Welche drei Dinge machen Sie glücklich? Familie. Sonne. Guter Kaffee.

6. Worüber mussten Sie zuletzt richtig lachen? Als unser Torhüter Nikola Vasilj mit seinen neuen Gym-Schuhen in den Türrahmen gesprungen ist.

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7. Welcher Charakterzug nervt Sie an sich selbst? Bequemlichkeit.

8. Welche TV-Sendung schauen Sie gerne und schämen sich (ein bisschen) dafür? „Are You The One?“

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

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