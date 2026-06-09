Marwin Schmitz und Nick Schmidt waren in der vergangenen Saison regelmäßig beim Profitraining des FC St. Pauli dabei - doch für Bundesliga-Minuten reichte es nicht. IMAGO/Fernando Soares

St. Paulis Abstieg war nichts für junge Leute: Braun-weiße Talente wie Marwin Schmitz oder Nick Schmidt kamen unter Coach Alexander Blessin keine einzige Minute zum Zuge. Der neue Trainer Marcel Rapp äußerte sich dazu, ob dies in der Zweiten Liga anders sein könnte.

Der 47-jährige Pforzheimer trainierte Holstein Kiel in der Bundesliga-Saison 2024/25 und ließ damals für die Kieler Talente einen Platz im Spieltagskader auch das höchste der Gefühle sein. Erstliga-Abstiegskampf und Nachwuchsförderung passen eben selten gut zusammen. In der Zweiten Liga ist der Sprung kleiner - aber trotzdem immer noch groß.

„Ich habe nicht die große Erwartung, dass ein 18-Jähriger direkt in der Zweiten Liga spielen muss“, erklärte Rapp: „Man muss ihn einfach peu a peu heranführen. Wenn die Jungs gut genug sind, dann bekommen sie auch Einsatzzeit.Und wenn sie nicht gut genug sind, dann können sie nicht spielen.“ Eine einfache Wahrheit, zumal die besten 18-Jährigen kaum beim FC St. Pauli spielen und wenn doch, dann nicht mehr lange.

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Moreira ging mit 18 nach Nottingham

Daher kommt die Debatte um vermeintlich fehlende Chancen für Talente nicht ohne Grundsätzliches aus. Sportchef Andreas Bornemann erinnerte an Nachwuchsstürmer Eric da Silva Moreira, der mit der DFB-Auswahl Junioren-Weltmeister wurde und den Kiezklub mit 18 gen Nottingham Forest verließ: „Er war irgendwann nicht mehr davon zu überzeugen, dass hier die nächsten Schritte für ihn die richtigen sind. So haben wir das immer und immer wieder.“

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Eric da Silva Moreira kam in der Premier League für Nottingham kaum zu Zug. IMAGO/Pro Sports Images

Ein kometenhafter Aufstieg ist es für da Silva Moreira (noch) nicht geworden, zwei Jahre nach seinem Abschied hat er 28 Minuten Spielzeit in der englischen Premier League gesammelt und ist zum portugiesischen Erstligisten Rio Ave verliehen worden.

Rapp plädiert für den „zweiten Bildungsweg“

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„Wenn die großen Vereine es nicht schaffen, einen 18-Jährigen spielen zu lassen, wie willst du es dann mit St. Pauli oder Holstein Kiel schaffen?“, stellte Rapp als Frage in den Raum: „Grundsätzlich muss man zwischen den großen Vereinen mit den großen Akademien und Vereinen wie St. Pauli oder Holstein Kiel unterscheiden.“ Der neue Coach des Kiezklubs hat acht Jahre im Nachwuchsbereich der TSG Hoffenheim gearbeitet, also an einer der „großen Akademien“. Dass er jungen, lernwilligen Spielern gerne eine Chance gibt, hat er durchaus bewiesen - nur müssen diese bisweilen etwas Geduld mitbringen.

Realität ist, dass ein Verein wie St. Pauli sich eher aus dem Fundus der bei den Großklubs „gescheiterten“ Nachwuchsspielern bedient, als dass er unter den gegebenen Bedingungen selbst ein Mega-Talent bis zum Ende der Jugendzeit ausbildet. „Ein 20- oder 21-Jähriger ist auch noch jung“, schilderte Rapp und betonte: „Einem Spieler, der es bei einer großen Akademie nicht schafft, den zweiten Bildungsweg zu geben, ist auch eine Leistung. Bei Holstein Kiel gab es einige Spieler, die woanders aussortiert wurden und dann dort zu Bundesliga- oder Zweitliga-Spielern wurden.“

Bornemann schwärmt von Matanovic

Bornemann wiederum setzt auf den angestrebten Ausbau des braun-weißen Nachwuchsleistungszentrums mit besseren Ausbildungsmöglichkeiten an Kollaustraße und Brummerskamp: „Wir müssen erstmal die Voraussetzungen schaffen, junge Spieler halten zu können, die mit 18 das Potenzial haben, Erste oder Zweite Liga zu spielen.“

In diesem Zusammenhang war der Sportchef voll des Lobes für Igor Matanovic, der 2021 als 18-jähriger St. Pauli-Stürmer bei Eintracht Frankfurt unterschrieb, dem Kiezklub durch vorherige Vertragsverlängerung aber eine Ablöse einbrachte und zudem noch zwei weitere Jahre auf Leihbasis für Braun-Weiß spielte. Mehr war und ist derzeit kaum drin für St. Pauli, wenn es um die langfristige Bindung von Talenten geht.





„Wir hätten ihn als Eigengewächs sehr gerne gegen Freiburg auflaufen lassen, als dass er gegen uns zwei Tore schießt“, blickte Bornemann zurück auf die Bundesliga-Saison, in der Matanovic für seinen aktuellen Verein SC Freiburg am Millerntor doppelt traf. Das 1:2 gegen die Breisgauer im März war für St. Pauli ein Schritt Richtung Abstieg. Ob der zu mehr Chancen für neue Matanovic' und Moreiras sorgen wird, muss sich erst noch zeigen.



