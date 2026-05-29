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St. Pauli-Trainer Alexander Blessin im Gespräch mit Hauke Wahl

Offene Zukunft: Trainer Alexander Blessin ist ein Kandidat in Wolfsburg. Gleiches gilt für Abwehr-Routinier Hauke Wahl (r.). Aber ist der VfL nach dem Abstieg noch ein attraktives Ziel? Foto: WITTERS

paidWenn Blessin aufhört: Diese Trainer sind für St. Pauli interessant

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Die Trainer-Frage beim FC St. Pauli nähert sich einer Entscheidung und sie dürfte nur noch eine von Tagen sein, möglicherweise mehreren Tagen. Klarheit bei der zentralen Personalie ist wichtig. Dennoch gilt beim Kiezklub: lieber richtig entscheiden als (zu) schnell. Eile mit Weile. Es ist eine schwierige Gemengelage, denn der Verein muss den Neustart in Liga zwei gestalten, eine Strategie festlegen und den schwierigen Spagat schaffen, nach außen Aufbruchstimmung und Optimismus zu versprühen und zugleich allzu hohe Erwartungen zu dämpfen. Ein Szenario in der Causa Blessin ist noch gar nicht beleuchtet worden.

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