Die Trainer-Frage beim FC St. Pauli nähert sich einer Entscheidung und sie dürfte nur noch eine von Tagen sein, möglicherweise mehreren Tagen. Klarheit bei der zentralen Personalie ist wichtig. Dennoch gilt beim Kiezklub: lieber richtig entscheiden als (zu) schnell. Eile mit Weile. Es ist eine schwierige Gemengelage, denn der Verein muss den Neustart in Liga zwei gestalten, eine Strategie festlegen und den schwierigen Spagat schaffen, nach außen Aufbruchstimmung und Optimismus zu versprühen und zugleich allzu hohe Erwartungen zu dämpfen. Ein Szenario in der Causa Blessin ist noch gar nicht beleuchtet worden.



