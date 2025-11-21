mopo plus logo
Eric Smith sitzt im St. Pauli-Training auf einem Ball

Eric Smith will die Probleme, die St. Pauli hat, nicht aussitzen, sondern zu lösen helfen. Foto: WITTERS

paid„Weckruf für uns alle“: St. Pauli-Star Smith spricht über die Krise und seine Zukunft

Die Situation geht auch an ihm nicht spurlos vorbei. An den sieben Punktspiel-Pleiten am Stück hat Eric Smith genauso zu knabbern wie alle anderen Profis des FC St. Pauli, aber als einer der dienstältesten Kiezkicker weiß der 28-Jährige, dass er sich nicht gehen lassen darf, sondern Verantwortung schultern muss. Im Interview mit der MOPO sprach der Schwede zudem über die Vorteile der Ruhe im Verein, die Bedeutung des Union-Spiels, seine weiterhin existenten Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme und stets wiederkehrende Wechselgerüchte.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

