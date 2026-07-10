Für einige ehemalige St. Paulianer hat sich bislang noch kein neuer Arbeitgeber gefunden. Ein Abgang hat sich jetzt für Italien entschieden, ein Ex-Stürmer macht derweil das Dutzend voll an Vereinen.

Die Zeit läuft, aber noch hat sich nichts Finales getan. In Karol Mets und Nikola Vasilj warten zwei Ex-St. Paulianer, die ihre Verträge auf dem Kiez nicht verlängern wollten, weiterhin auf einen neuen Klub. Zwei andere Weggefährten haben sich bereits entschieden.

Das Dutzend ist voll bei Maurides seit einigen Tagen. Anfang der Woche hat der Brasilianer, der von Januar 2023 bis Sommer 2025 beim Kiezklub unter Vertrag gestanden hatte, bei seinem zwölften Verein im Lauf seiner Karriere unterschrieben. Der Brasilianer, der baldigen Vaterfreuden entgegenblickt, verließ Radomiak Radom in Polen kurzfristig gen Georgien. Dort geht der 32-Jährige fortan für Dinamo Batumi auf Torejagd.

Metz wollte Ex-Kiezkicker Danel Sinani, doch der geht nach Genua

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Und auch Danel Sinani weiß mittlerweile, wo ihn die Reise hinführen wird. Der Nationalspieler Luxemburgs, den Gerüchte bereits mit Schalke 04 in Verbindung gebracht hatten, stand beim FC Metz, der von Sinanis Landsmann Luc Holtz trainiert wird, hoch im Kurs. Statt in die 2. französische Liga zieht es den 29-Jährigen nun aber in die Serie B nach Italien. Er unterschrieb am Freitagnachmittag bei Sampdoria Genua.

Dem Vernehmen nach Interesse aus der Bundesliga geweckt hat ein anderer Ex-Kiezkicker, der bei den Profis allerdings nie zum Zuge gekommen war. Bei Eintracht Braunschweig aber schaffte Max Marie in der vergangenen Saison den Durchbruch, wurde Stammspieler, steigerte seinen Marktwert auf 1,8 Millionen Euro und könnte in dieser Transferperiode laut „Braunschweiger Zeitung“ noch verkauft werden. Konkrete Angebote sind aber wohl noch nicht eingegangen.

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Andere ehemalige Talente des FC St. Pauli können von solch hohen Spielklassen inzwischen nur noch träumen. Sie haben den Sprung in den professionellen Bereich nicht geschafft und sind in der Regionalliga heimisch geworden. Zum Beispiel Aurel Loubongo, der bei St. Pauli nie über die zweite Mannschaft hinausgekommen war und jetzt im Alter von 25 Jahren vom VfB Oldenburg zum FC Erzgebirge Aue wechselte.

Was wurde aus den Ex-St.-Paulianern Luis Coordes und Marvin Senger?

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Auch Luis Coordes ist mittlerweile wieder in der 4. Liga gelandet, jetzt beim VfB Lübeck. Davor hatte sich der nunmehr 27-Jährige bereits gänzlich aus dem Leistungssport verabschiedet, und hatte sich beim TuS Reppenstedt in der Bezirksliga Lüneburg verdingt. Damit würde sich Marvin Senger vermutlich nicht zufrieden geben, wirklich Planungssicherheit hat der 26-Jährige aber nicht. Sein Vertrag beim polnischen Zweitligisten Stal Mielec wurde nicht verlängert, der Innenverteidiger ist auf Vereinssuche.