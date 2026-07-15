Olympiakos Piräus soll Interesse an Manolis Saliakas vom FC St. Pauli haben. Was für einen Wechsel spricht und wie die Lage beim Kiezklub ist.

Kurz bevor sich die Profis des FC St. Pauli am Freitag auf den Weg ins Trainingslager im österreichischen Flachau begeben, kommt noch einmal Schwung in die Gerüchteküche. Konkret geht es um Manolis Saliakas, der mit einem Topklub aus seiner Heimat in Verbindung gebracht wird.

Bislang verhielt sich die Transferperiode bei St. Pauli noch verhältnismäßig ruhig. Mit Nikola Vasilj, Danel Sinani, Karol Mets und Hauke Wahl musste man nach dem Abstieg in die Zweite Liga dennoch bereits vier schwere personelle Rückschläge hinnehmen. Mit Saliakas könnte eine weitere Identifikationsfigur den Kiezklub verlassen.

Saliakas könnte mit Olympiakos Piräus in der Champions League spielen

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Laut der griechischen Sportseite „Gazetta.gr“ gilt Saliakas beim griechische Topklub Olympiakos Piräus als „Favorit“ auf der Suche nach einem Backup für den spanischen Rechtsverteidiger Pablo Maffeo. Durch eine Dreifachbelastung, bestehend aus Liga, Pokal und einem internationalen Wettbewerb (Olympiakos spielt in der Champions-League-Qualifikation), könnte Saliakas entsprechend Spielzeit auf kommen.

Für Saliakas ist Olympiakos keine Unbekannte. Von 2013 bis 2019 stand er dort unter Vertrag, spielte zunächst für die U20 und wurde anschließend mehrfach verliehen, sodass er insgesamt lediglich sechs Spiele für die Profi-Mannschaft absolvierte.

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Bei St. Pauli ist ein Stammplatz nicht sicher – Rapp reagiert auf das Gerücht

Einen Stammplatz hätte Saliakas derweil auch bei St. Pauli nicht sicher. Mit Arkadiusz Pyrka, Louis Oppie und Lars Ritzka ist die Konkurrenz auf den Schienen beim Kiezklub durchaus stark. Aufgrund der Geburt seines Kindes verpasste der Grieche zudem den Beginn der Vorbereitung und wurde wegen des entstandenen Trainingsrückstands in den drei bisherigen Testspielen erst 30 Minuten eingesetzt.

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2022 wechselte Saliakas für eine Million Euro von PAS Giannina zu St. Pauli. Seitdem konnte der 29-Jährige in 120 Partien neun Tore sowie zwölf Torvorlagen für sich verzeichnen. Nach zwei Saisons als absolut gesetzter Stammspieler wurde Saliakas in der vergangenen Spielzeit lediglich in 17 Bundesligaspielen eingesetzt. Grund dafür waren unter anderem mehrere Wehwehchen im Lauf der Saison. „Transfermarkt.de“ beziffert den Marktwert des Griechen auf zwei Millionen Euro.

Cheftrainer Marcel Rapp zeigte sich am Mittwochvormittag nach dem Training unbeeindruckt von den Gerüchten. „Da gibt es keinen Stand. Er ist hier, bis Andreas (Bornemann; d. Red.) kommt und sagt, er ist nicht mehr da, oder dass er sagt, er hat seinen Vertrag verlängert“, gab Rapp seine Einschätzung. „Er ist noch da, er trainiert mit, ich gehe davon aus, dass er mit ins Trainingslager fährt“, fuhr er fort. Dass ein solches „noch“ schnell für Diskussionen sorgen kann, ist in Deutschland mittlerweile bekannt. Überbewerten sollte man die vier Buchstaben wohl trotzdem nicht.