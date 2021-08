Es ist noch früh am Tage, was die Planung für die kommenden Saison betrifft, aber der erste Neuzugang des FC St. Pauli steht bereits fest. Es ist: der Rasen am Millerntor.

Eigentlich macht der Untergrund zurzeit einen hervorragenden Eindruck, und es lag gewiss nicht an der Spielfläche, dass das letzte Saison-Heimspiel gegen Hannover 96 mit 1:2 in die Binsen ging. Aber geht man bei der Thematik wortwörtlich in die Tiefe, liegt doch schon einiges im Argen.

St. Paulis Rasentragschicht sollte schon 2020 erneuert werden



„In den Wintermonaten war es zeitweise schon sehr kritisch“, sagte Sportchef Andreas Bornemann der MOPO. Probleme macht vor allem die sogenannte Rasentragschicht, das aber bereits seit längerem. Schon im vergangenen Sommer hatte die getauscht werden sollen, was dadurch, dass der Rasen erst im Februar 2020 erneuert worden war und kurz darauf die längere Corona-bedingte Spielpause folgte, nicht mehr notwendig war.

Das könnte Sie auch interessieren:St. Pauli setzt auf Christian Viet

Nun steht der Wechsel an, die Kosten dürften sich im niedrigen sechsstelligen Bereich bewegen. Um dem neuen Rasen für länger ein Zuhause bieten zu können, hat St. Pauli einen neuen Greenkeeper eingestellt.