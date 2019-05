Was für eine turbulente Saison: Das sind St. Paulis Gewinner und Verlierer

Yi-Young Park: Das verstehe, wer will: Nachdem Markus Kauczinski ihn in der Rückrunde 2017/18 dauerhaft eingesetzt hatte, ließ er ihn in der neuen Spielzeit fast komplett draußen. Jos Luhukay brachte ihn fast immer, doch merkte man dem Südkoreaner (24) mangelnde Praxis an, fast alle Spiele gingen daneben.