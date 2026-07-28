Warum St. Paulis Suche nach einem Saliakas-Nachfolger dauern könnte

Vor nicht ganz einer Woche ist Manolis Saliakas nach Piräus gewechselt. St. Pauli baggert noch an einem Nachfolger, der sich vermutlich hinter Arkadiusz Pyrka in der Hierarchie einordnen muss.

An den Anblick muss man sich erst noch gewöhnen: Manolis Saliakas im blau-gelben Ausweichtrikot von Olympiakos Piräus im Zweikampf mit einem Gegenspieler von AZ Alkmaar. Aber es ist nunmal Fakt, dass der 29-Jährige nicht mehr für den FC St. Pauli auflaufen wird. Knapp eine Woche ist sein Abgang nun alt, einen Nachfolger gibt es bisher noch nicht, aber natürlich ein paar Kriterien, wonach man fahndet.

„Im Grunde ist es schon recht klar umrissen, was das Profil angeht“, sagte Sportchef Andreas Bornemann. Dem kommt im System von Marcel Rapp eine tragende Rolle zu, denn über beide Schienen soll viel passieren in der kommenden Saison. „Es sind immer noch Verteidiger, aber die Offensive zählt schon mit“, klärte Bornemann auf und wusste: „Das ist alles sehr laufintensiv.“ Ein klassischer Rechtsverteidiger, der seine Position hält, falle entsprechend durchs Raster.

Der Neue muss sich bei St. Pauli hinter Arkadiusz Pyrka einreihen

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Klar ist, dass es theoretisch mit Arkadiusz Pyrka einen Platzhirsch gibt. „Er hat sich etabliert“, sagte Bornemann, ergänzte aber auch: „Er hat aber auch ganz viel auf der linken Seite gespielt.“ Dennoch ist die Hierarchie grundsätzlich klar dadurch, dass die Vorbereitung seit nunmehr einem Monat läuft. „Die Gruppe jetzt hat die Nase ein Stück weit vorne. Und derjenige, der kommt, wird sich wohl in die Rolle des Herausforderers begeben müssen.“

Das macht die Nummer für St. Pauli natürlich nicht eben einfacher. Und so ist es wenig verwunderlich, dass sie sich unter Umständen noch ein wenig ziehen wird. „Wir suchen nach einem passenden Kandidaten, der für uns darstellbar ist“, hatte Bornemann am vergangenen Freitag im Trainingslager in Flachau gesagt und bereits damit gerechnet, dass ihm die Lösung nicht zeitnah vor die Füße fällt: „Es ist nicht so, dass der eine weg ist und morgen steht der Neue vor der Tür.“

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Aktuell ist Rawley St. John St. Paulis einzige Alternative

St. Pauli muss tatsächlich nicht in Hektik verfallen, was eh nicht das Ding der Verantwortlichen ist. In Rawley St. John, der die komplette Vorbereitung bei den Profis mitgemacht hat, gebe es einen Back-up für Pyrka. Aber der Australier ist eigentlich für die U23 vorgesehen und wird gewiss nicht als dauerhafte Lösung über die gesamte Saison taugen.

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