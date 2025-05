Leihe oder Durchbruch? Wie St. Pauli mit Ahlstrand plant

An den Fähigkeiten des nach wie vor jungen Mannes gibt es keinerlei Zweifel. Und wer Erik Ahlstrand zum Beispiel beim Testspiel bei Hertha BSC hat spielen sehen, der fragt sich unweigerlich, warum der Schwede bei den Profis noch eine so ausbaufähige Bilanz hat. Das geht den Verantwortlichen des FC St. Pauli nicht anders, entsprechend sehen die Pläne mit dem 23-Jährigen aus.

Nur 40 Erstliga-Minuten, verteilt über fünf Einwechslungen, konnte der Blondschopf anhäufen in der vergangenen Saison, im Kalenderjahr 2025 ist er diesbezüglich noch gänzlich ohne Leistungsnachweis. Und trotzdem glaubt Andreas Bornemann weiterhin fest ans Potenzial von Ahlstrand. „Auch wenn nicht der knallende Durchbruch da war, haben wir das Gefühl, dass er so viele Anlagen hat, dass er für drei, vier Positionen bei uns in Frage kommen könnte“, erklärte der Sportchef.

Erik Ahlstrand könnte mehrere Positionen bei St. Pauli spielen

Tatsächlich ist die Vielseitigkeit ein großes Plus beim Allrounder, der bei Halmstads BK ausgebildet wurde. „Er könnte in der Dreier- oder Fünferkette auf der linken Seite spielen, links offensiv, in der Zehner-Rolle oder auch auf der rechten Seite“, zählte Bornemann auf. „Er hat sehr gute Voraussetzungen, ist schnell genug, technisch gut.“ Aber seit seinem Wechsel vor eineinhalb Jahren fehlt immer das letzte Quäntchen, um einen Fuß in die Tür zu bekommen.

Logisch, dass sich die Frage stellt, ob Ahlstrand beim Kiezklub sinnvoll aufgehoben ist. Aber da gibt es bei Braun-Weiß keine zwei Meinungen. „Wir haben mit ihm auch schon darüber gesprochen, dass wir in der Sommervorbereitung das ein oder andere angehen wollen“, sagte Bornemann. „Natürlich ist er ein Spieler, der – je nachdem, was wir für Transferentscheidungen treffen – auf uns zukommen und sagen könnte, vielleicht brauche ich doch mal woanders ein halbes oder ein Jahr Spielpraxis“, schränkte er ein und schloss eine Leihe nicht aus. „Aber bei ihm haben wir immer noch das Gefühl, dass es jederzeit möglich ist, dass er den entscheidenden Schritt machen kann.“