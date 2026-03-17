Wann kann die Kiez-Kante? St. Paulis Comeback-Plan mit Mets

Die Tatsache, dass jemand nicht zu sehen ist, muss nicht bedeuten, dass er nicht da ist oder untätig. Beim Trainingsstart der Mannschaft des FC St. Pauli in die neue Woche und die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den SC Freiburg (Sonntag, 15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) fehlte Karol Mets auf dem Rasen. Dennoch gibt es Hoffnung, dass die Abwehr-Kante bald wieder in den Klassenkampf eingreifen kann.

Die Frage ist, wann. Die Antwort könnte es schon bald geben. Keine Frage ist dagegen, dass der Routinier, der für kompromisslose Härte, Führungsqualität und Kämpfermentalität steht, im Klassenkampf gebraucht wird.

Karol Mets fehlt mit einer Wadenverletzung

Seit rund zwei Wochen ist der estnische Nationalspieler mit einer nicht näher benannten Wadenverletzung außer Gefecht. Am 4. März hatte der Kiezklub offiziell und recht knapp vermeldet, dass der estnische Nationalspieler „vorerst“ ausfallen werde und die Mannschaft „vorübergehend“ ohne ihn auskommen müsse, nachdem der Innenverteidiger sechs Tage zuvor im Spiel gegen Hoffenheim (1:0) zur Halbzeit verletzt ausgewechselt worden war.

Zwei Spiele hat Mets seitdem verpasst (das 0:0 gegen Frankfurt, das 0:2 in Mönchengladbach) und am Sonntag wird ein drittes dazu kommen, denn auch für die Partie gegen Freiburg wird es nicht reichen. Aktuell arbeitet der 32-Jährige an seinem Comeback, absolvierte leichte individuelle Einheiten innerhalb des Funktionsgebäudes.

Einstieg ins St. Pauli-Training geplant – Schritt für Schritt

Das könnte sich bald ändern. Verletzte Spieler werden in regelmäßigen Abständen immer wieder untersucht, um Fortschritte im Heilungsverlauf (oder auch Stagnation oder Verschlechterung) zu kontrollieren und auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse das weitere Vorgehen festzulegen. Im Fall von Mets soll nach einer solchen Untersuchung in diesen Tagen die Entscheidung fallen, wann er das Lauftraining auf dem Platz aufnehmen kann – der Grundstein auf dem Weg zum Comeback.

Sollte der Heilungsverlauf der mutmaßlich muskulären Verletzung (ein kleiner Faserriss oder eine Zerrung) in den vergangenen zwei Wochen wie erwartet vorangeschritten sein, dann könnte Mets schon diese Woche den ersten Laufversuch auf dem Platz unternehmen, möglicherweise bereits am Dienstag.

Ist Mets schon gegen Union Berlin wieder dabei?

Läuft dann auch in der stufenweise erhöhten Belastung alles nach Plan, dann ist ein Comeback des Linksfußes bereits beim Auswärtsspiel gegen Union Berlin am Ostersonntag (5. April) möglich, spätestens aber im folgenden Heimspiel gegen Bayern München (11. April), dass der ehrgeizige Mets sicher auf keinen Fall verpassen möchte.