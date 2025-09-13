Zweites Heimspiel der zweiten Saison und ein gutes Startkapital im Rücken. Mit vier Punkten auf dem Konto empfängt der FC St. Pauli am Sonntag den FC Augsburg am Millerntor. In der Tabelle liegen die Kiezkicker als Fünfter sogar zwei Plätze vor den Fuggerstädtern. Sportlich ein Duell auf Augenhöhe des Moments, wobei der FCA längst ist, was St. Pauli werden will: ein fester Bestandteil der Bundesliga. Dennoch scheint ein Verein wie Augsburg am ehesten in Reichweite, wenn es um die vom Kiezklub angestrebte Etablierung und Weiterentwicklung im Oberhaus geht. In der Abschlusstabelle der Saison 2024/25 trennte nur ein Platz die beiden Vereine. Aber taugt der FCA wirklich als Maßstab und gar Vorbild?



