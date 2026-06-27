Schon jetzt haben mehrere Führungsspieler den FC St. Pauli verlassen, weitere könnten folgen. Was die Chance in sich birgt für andere Kollegen, in der Hierarchie nach oben zu klettern.

Es ist schon ein beachtlicher Aderlass an Führungskraft, den der FC St. Pauli im Vorfeld der neuen Saison zu verkraften hat. In Nikola Vasilj, Karol Mets (beide unbekannt) und Hauke Wahl (VfL Wolfsburg) haben sich drei Säulen bereits verabschiedet, weitere (Eric Smith, Jackson Irvine) könnten folgen. Die Hierarchie wird neu geordnet werden müssen. Ein Zugang soll dabei helfen - und einer, dem es zuzutrauen und vor allem zu gönnen ist, dass er einen großen Sprung hinlegt.

Dass Marcus Mathisen verpflichtet wurde, wird ihn eher gefreut denn vor den Kopf gestoßen haben. Zwar ist David Nemeth wird der Däne Innenverteidiger, aber weil der Zugang Rechtsfuß ist und der Österreicher zwar auch mit rechts kann, mit links aber nicht minder talentiert ist, werden sich die beiden in Sachen Position nicht ins Gehege kommen.

Marcus Mathisen will Führungsfigur bei St. Pauli werden

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Mathisen, 30 Jahre alt und in den vergangenen drei Zweitliga-Saison beim Wehen Wiesbaden und Magdeburg unumstrittene Stammkraft, wird sich der Verantwortung stellen. „Ich will eine Art Führungsfigur sein. Jemand, bei dem alle das Gefühl haben, immer zu ihm kommen zu können“, sagt der Blondschopf, der vermutlich die zentrale Rolle in einer Dreierkette übernehmen wird. „Ich denke, meine Rolle in der Kabine wird – hoffentlich – die des Freundes für alle sein.“

Etwas in der Art stellt Nemeth längst dar. Der mittlerweile 25-Jährige erfreut sich im Kader großer Beliebtheit und eines riesigen Respekts, weil er es gleich zwei Mal verstanden hat, nach langwierigen Verletzungspause wieder zurückzukommen. Gesund und fit zu bleiben, wird entsprechend an erster Stelle stehen in Nemeths persönlicher Prioritätenliste. Und wenn das gelingt, kommt alles andere von ganz alleine. Das deutete auch Marcel Rapp an.

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David kenne ich nicht nur aus Videos, ihn habe ich ja auch schon öfter mal live spielen sehen. Marcel Rapp

St. Paulis Coach Marcel Rapp hält große Stücke auf David Nemeth

„David kenne ich nicht nur aus Videos, ihn habe ich ja auch schon öfter mal live spielen sehen“, erklärte der neue Trainer. „Grundsätzlich glaube ich, ist das ein Spieler, der schon was auf dem Buckel hat und der einfach ein sehr guter Zweitliga-Spieler ist. Und bei dem Unterfangen, der neuen Mannschaft des FC St. Pauli einen „guten Spirit“ einzuhauchen, „ist er schon einer, der vorweg marschieren sollte“.