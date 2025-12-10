Vor St. Paulis Keller-Showdown: Wer zurück ist, wer fehlt, wer wackelt

Die Vorbereitung auf das wegweisende Duell im Klassenkampf geht in die heiße Phase. Wenn der FC St. Pauli am Samstag den 1. FC Heidenheim empfängt (15.30 Uhr), dann sollen alle Kräfte mobilisiert werden, um nach neun Niederlagen in Serie und dem jüngsten Remis endlich wieder einen Sieg zu landen, den Spieler, Verantwortliche und Fans herbeisehnen, und den der auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutschte Verein dringend benötigt. Wie passt es da ins Bild einer möglichst perfekten Vorbereitung, dass in dieser Woche wiederholt Leistungsträger und Führungsspieler im Training fehlten?

Wenn die Abstinenz dem dient, was der Verein auf Nachfrage als Erklärung liefert, dann passt das sogar sehr gut, denn Kräfte lassen sich nur mobilisieren, wenn sie vorhanden sind. Nach der extrem strapaziösen englischen Woche mit Spielen bei Bayern München (1:3), im DFB-Pokal in Mönchengladbach (2:1) und beim 1. FC Köln (1:1) war klar, dass einige Vielspieler ihre Kräfte schonen und bestenfalls neue tanken müssen. Motto: weniger ist mehr!

Eric Smith hat schon zwei Trainingseinheiten verpasst

Abwehrchef Eric Smith fehlte am Dienstag und Mittwoch auf dem Trainingsplatz, Stammkeeper Nikola Vasilj am Mittwoch ebenfalls. Als Grund nannte der Verein Belastungssteuerung. Beide arbeiteten im Kraftraum des Trainingsgebäudes an der Kollaustraße individuell. Am Dienstag hatten darüber hinaus Kapitän Jackson Irvine, Rechtsverteidiger Arkadiusz Pyrka und Adam Dzwigala gefehlt.

Klar ist aber auch: hätten sie keinerlei Zipperlein oder wären die tagtäglich gemessenen Körperdaten absolut unauffällig gewesen, hätten die Leistungsträger mit der Mannschaft auf dem Traininigsplatz gestanden und keine Pause nötig gehabt – das gilt insbesondere für einen Torhüter. Verwunderlich wären leichte Probleme hier und da jedenfalls nicht angesichts von zuletzt drei Auswärtsspielen innerhalb von sieben Tagen (und auch Vasilj hatte in Köln bekanntlich alle Hände voll zu tun). Ein Herunterfahren der Belastung ist ein probates Mittel.

Hauke Wahl nach Infekt wieder fit und einsatzbereit

Hochtourig ist dagegen wieder Hauke Wahl unterwegs, der seinen Magen-Darm-Infekt, der eine frühzeitige Auswechslung zur Halbzeit der Partie in Köln nötig gemacht hatte, auskuriert hat. Dem Einsatz des Innenverteidigers gegen Heidenheim steht aktuell nichts im Weg.

Eine Belastungssteigerung gibt es bei Stürmer Andréas Hountondji, der nach seiner am 29. November im Spiel beim FC Bayern erlittenen muskulären Verletzung im Oberschenkel individuell auf dem Platz trainiert – am Mittwoch zusammen mit Lars Ritzka und Dzwigala. Ein Einsatz des besten Torschützen (vier Saisontreffer) am Samstag dürfte allerdings zu früh und damit auch zu risikoreich sein.